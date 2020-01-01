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У ‌iPhone 12 трескаются камеры

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Проблемы возникли у одного из поставщиков.
У поставщика камер для iPhone 12 возникли проблемы
У поставщика камер для iPhone 12 возникли проблемы
macrumors.com

Согласно новому исследованию аналитика Минг-Чи Куо, опубликованному MacRumors, у одного из поставщиков объективов Apple для будущих моделей iPhone 12, не относящихся к категории Pro, возникают проблемы с качеством. Однако эти проблемы вряд ли повлияют на график отгрузки Apple, если предположить, что другой основной поставщик Apple может компенсировать разницу.

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Куо говорит, что Genius Electronic Optical обнаружила проблемы с растрескиванием покрытия на широкоугольном объективе камеры, предназначенном для младших моделей ‌iPhone 12‌ с диагональю 5,4 и 6,1 дюйма. Проблема возникла во время тестирования при высокой температуре / высокой влажности (HTHH) и приведет к задержкам в поставке Genius компонентов для будущих iPhone.

Другим поставщиком этих объективов Apple является Largan, и Куо говорит, что компания не испытывает никаких проблем с качеством, указывая на то, что Apple сможет отдать приоритет поставкам от Largan, чтобы придерживаться своего графика выпуска.

Массовое производство недорогих широкоугольных объективов 7P, CCM и окончательная сборка iPhone с алюминиевой рамой 5,4 и 6,1 дюйма начнется в середине-конце августа, середине-конце сентября и начало октября соответственно. Из-за неопределенного графика решения [Genius] проблемы качества, связанной с растрескиванием, Apple будет отдавать приоритет приобретению недорогого широкоугольного объектива Largan 1 / 2,6 дюйма 7P, по крайней мере, на начальном этапе поставки, чтобы гарантировать, что два iPhone 12 в алюминиевой рамке могут выйти как и запланированы.

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Во время телефонной конференции по доходам на прошлой неделе Apple подтвердила, что линейка iPhone 12 будет запущена "на несколько недель позже", чем обычно, и компания пытается определить ожидания инвесторов на текущий квартал, продвигая запуск большинства или всех моделей на октябрь.

Даже с отложенным запуском все четыре ожидаемые модели могут не запуститься одновременно, поскольку в одном недавнем отчете утверждается, что премьеры смартфонов будут разбиты на два этапа: две 6,1-дюймовые модели (не Pro и Pro). запуск первых и 5,4-дюймовых моделей без Pro и 6,7-дюймовых Pro, запускаемых чуть позже.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Apple по маркетингу покидает пост.

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Теги: iPhone 12, Apple
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