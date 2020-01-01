Китай запустил ракету с космодрома в пустыне Гоби

Это 22 запуск Поднебесной за 2020 год.

В четверг, 6 августа, Китай запустил новый спутник наблюдения Земли, к которому присоединился небольшой спутник-компаньон из Университета Цинхуа.

Читай также: Китай впервые запустил ракету с морской платформы

Ракета Long March 2D стартовала из Цзюцюаня в пустыне Гоби в 06:01 по Киеву. Основной полезной нагрузкой был Gaofen 9, спутник оптического наблюдения, способный делать изображения с высоким разрешением, показывающие детали размером до 1 метра в поперечнике.

Данные, собранные со спутника, будут использоваться при обследовании земель, городском планировании, подтверждении прав на землю, проектировании дорожной сети, оценке урожайности, а также предотвращении и смягчении последствий стихийных бедствий, согласно китайским СМИ.

Сегодняшний полезный груз - это четвертый спутник Gaofen 9, который был запущен. Два его предшественника также запущены в этом году. Он присоединится к большему набору спутников Gaofen и других спутников для наблюдения за Землей в рамках Китайской системы наблюдения Земли высокого разрешения (CHEOS).

Вместе с полезной нагрузкой Gaofen 9 находился научный спутник гравитации и атмосферы Цинхуа, или Q-SAT, разработанный Университетом Цинхуа в Пекине. По словам Синьхуа, проект измерит плотность атмосферы и соберет данные гравитационного поля.

Читай также: Китайская частная компания испытала собственную ракету

Сегодняшний запуск был 50-м для Long March 2D, который дебютировал в августе 1992 года. Аппарат потерпел лишь одну частичную поломку в 2016 году, когда три спутника были выведены на орбиты ниже запланированных.

Китай осуществил 22 запуска в 2020 году, в том числе испытательный полет Long March 5В для космических миссий и запуск полета на Марс Tianwen-1. Три из 22 пусков закончились неудачей.

Страна лидировала в мире по запускам в 2018 и 2019 годах - соответственно 39 и 34 раза. В январе CASC заявила, что к 2020 году планирует запустить около 40 запусков, при этом коммерческие провайдеры, такие как Expace и Galactic Energy, будут выполнять свои собственные задачи.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск доступной китайской ракеты завершился неудачей.