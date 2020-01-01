Гидравлический пресс против наковальни: Эксперименты

Выдержит ли наковальня давление в 100 тонн?

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Блогеры из crazy russian experiments попробовали раздавить 100-тонным гидравлическим прессом небольшую наковальню. Под пресс попали старая советская наковальня и новая наковальня с AliExpress.

Какая наковальня окажется крепче - советская или китайская?

Напомним, ранее блогеры проверяли, как передать картинку по лучу лазера.