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Гидравлический пресс против наковальни: Эксперименты

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Выдержит ли наковальня давление в 100 тонн?

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Блогеры из crazy russian experiments попробовали раздавить 100-тонным гидравлическим прессом небольшую наковальню. Под пресс попали старая советская наковальня и новая наковальня с AliExpress.

Какая наковальня окажется крепче - советская или китайская? 

Напомним, ранее блогеры проверяли, как передать картинку по лучу лазера.

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Теги: видео, эксперименты
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