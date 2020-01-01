Крупнейший в мире сайт по генеалогии купили за $4,7 млрд

Покупателем оказался крупнейший арендодатель в США.

Согласно пресс-релизу, опубликованному в среду, Blackstone Group купит контрольный пакет акций генеалогического сайта Ancestry.com за $ 4,7 млрд. Blackstone Group, частная инвестиционная компания, является крупнейшим в мире арендодателем, а Ancestry - крупнейшим в мире генеалогическим сайтом, на котором только в США хранится более 6 миллиардов записей по семейной истории. Ancestry также обеспечивает тестирование ДНК и имеет более 18 миллионов результатов анализа ДНК в своих базах данных

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Ancestry официально работает в более чем 34 странах мира, хотя она доступна практически из любой точки планеты. Веб-сайт генеалогии был основан в Юте в 1996 году и имеет более трех миллионов платных подписчиков с доходом около 1 миллиарда долларов в год. В последние годы компания расширила свою деятельность по тестированию ДНК и сотрудничает с фармацевтическими компаниями для обмена данными, что вызывает много недовольства у активистов защиты конфиденциальности. Пентагон даже предупредил военнослужащих США от использования наборов для тестирования ДНК, доступных от таких компаний, как Ancestry и 23andMe.

По данным Financial Times, Blackstone приобретает 75% акций Ancestry и владеет сотнями тысяч объектов по всему миру. Blackstone владеет как коммерческой, так и жилой недвижимостью в США, Европе, Азии и Южной Америке, включая такие отели, как Bellagio в Лас-Вегасе и самый большой комплекс апартаментов на Манхэттене. Сделки часто проводятся под бесчисленными вспомогательными названиями.

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В 2019 году Организация Объединенных Наций опубликовала отчет, в котором обвинила Blackstone в том, что тот "сеет хаос" с помощью "агрессивных выселений" и способствует жилищному кризису, который становился очевидным еще до того, как пандемия коронавируса привела к резкому падению мировой экономики.

Генеральный директор и соучредитель Blackstone, миллиардер Стивен А. Шварцман, вносит значительные суммы денег в Республиканскую партию и имеет тесные связи с режимом Трампа, работая в бизнес-консультативном совете президента Трампа с 2017 года. Шварцман ранее сравнивал предлагаемые повышения налогов бизнес во время администрации Барака Обамы с "вторжением Гитлера в Польшу в 1939 году", за что он позже извинился.

Сделка с Ancestry вызывает множество этических вопросов у всех, кто обращает на нее внимание, и люди уже выражают в социальных сетях свои опасения по поводу сделки. Нет никаких доказательств того, что Blackstone приобрел Ancestry в попытке дискриминировать арендаторов по признаку расы или национального происхождения, но вполне разумно спросить, не облегчит ли покупка сайта по генеалогии неэтичное и незаконное поведение в мире, где мы знаем, что дискриминация по жилью все еще процветает - не только в США, но и во всем мире.

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Федеральные жилищные законы США запрещают домовладельцам дискриминацию в отношении потенциальных арендаторов по признаку расы, религии и национального происхождения, а также других категорий. Но крупные технологические компании, такие как Facebook, значительно облегчили получение данных для арендодателей. Еще в 2016 году расследование ProPublica показало, что Facebook позволил владельцам недвижимости настраивать таргетинг объявлений на основе расы, что является явным нарушением Закона о справедливом жилье 1968 года и Закона о гражданских правах 1964 года. Facebook назвал это техническим сбоем, но не отменил практику до 2019 года после целого ряда судебных исков от организаций по защите гражданских прав.

Как бы то ни было, Blackstone говорит, что они просто интересуются цифровым потребительским бизнесом и хотят вложить больше денег в разработку данных для компании.

Получат ли отдельные управляющие недвижимостью, работающие под управлением Blackstone, доступ к данным ДНК и генеалогии Ancestry? Технически, любой арендодатель уже может использовать многие из записей компании сегодня, так же, как они используют коммерческие проверки данных и ориентированные на потребителя продукты, такие как поисковая система Google. Но совершенно рационально задавать на первый взгляд параноидальные вопросы во все более параноидальное время.

Напомним, ранее сообщалось, что создан сайт для отслеживания вероятных носителей Covid-19.