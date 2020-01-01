Видео дня: NASA показало необычные молнии на Юпитере

Молния возникает в облаке из аммиака и воды.

Новые результаты миссии NASA "Юнона" на Юпитере предполагают, что самая большая планета нашей Солнечной системы является домом для так называемых "неглубоких молний". Неожиданная форма электрического разряда, маленькая молния возникает из облаков, содержащих раствор аммиака и воды, тогда как молния на Земле возникает из водяных облаков.

Новые результаты предполагают, что при сильных грозах, которые появляются на газовом гиганте, могут образовывать слякотные градины, богатые аммиаком. Научная команда Юноны называет их "грибами"; они предполагают, что грибы по существу похищают аммиак и воду в верхних слоях атмосферы и переносят их в глубины атмосферы Юпитера.

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Полученные результаты будут опубликованы в четверг, 6 августа, в журнале Nature, а исследования "грибов" в настоящее время доступны онлайн в журнале Geophysical Research: Planets.

С тех пор как миссия NASA "Вояджер" впервые увидела вспышки молнии в 1979 году, считалось, что молния планеты похожа на молнию Земли, возникающую только в облаках, где вода существует во всех ее фазах - льде, жидкости и газе. На Юпитере это привело бы к штормам примерно на 45–65 км ниже видимых облаков с температурой, которая колеблется около 0 градусов по Цельсию, температура, при которой вода замерзает. Вояджер и все другие миссии к газовому гиганту до Юноны видели молнии в виде ярких пятен на вершинах облаков Юпитера, предполагая, что вспышки возникли в глубоководных облаках. Но вспышки молний, ​​наблюдаемые на темной стороне Юпитера, говорят о другом.

В центре этого изображения маленькие яркие облака видны над окружающими объектами. Облака, подобные этим, считаются вершинами сильных гроз, ответственных за слабое освещение. NASA.gov

"Близкие пролеты Юноны к облачным вершинам позволили нам увидеть нечто удивительное - более мелкие вспышки - происходящие на гораздо более высоких высотах в атмосфере Юпитера, чем предполагалось ранее", - сказала Хайди Беккер, руководитель исследования по радиационному мониторингу Юноны в Лаборатории реактивного движения NASA в Южном Калифорния.

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Беккер и ее команда предполагают, что мощные грозы Юпитера выбрасывают кристаллы водяного льда высоко в атмосферу планеты, на высоте более 25 километров над водяными облаками Юпитера, где они сталкиваются с атмосферными парами аммиака, которые растапливают лед, образуя новую аммиачную воду. На такой большой высоте температура ниже минус 88 градусов по Цельсию - слишком холодно для чистой жидкой воды.

"На этих высотах аммиак действует как антифриз, понижая температуру плавления водяного льда и создавая облако с жидкостью аммиак-вода", - сказал Беккер. "В этом новом состоянии падающие капли аммиачно-водной жидкости могут столкнуться с восходящими кристаллами водяного льда и электрифицировать облака. Это было большим сюрпризом, поскольку аммиачно-водяные облака не существуют на Земле".

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы высчитали толщину огромного пятна на Сатурне.