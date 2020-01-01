Гибкий смартфон и Pixel 5: Раскрыты планы Google на 2021 год

Компания планирует создать несколько смартфонов.

Сайт 9to5Google опубликовал внутренний документ Android, который дает первое представление о том, чего ожидать в следующем году. Согласно документу, Google разрабатывает сборки Android для Pixel 5a, складного Pixel и как минимум двух других сторонних устройств.

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В документе перечислены сборки мобильной операционной системы Google для всех публично выпущенных Pixel, начиная с Pixel 2, включая Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, еще не анонсированный Google Pixel 5a (по-видимому, под кодовым названием barbette) и три других находящихся в разработке устройства с кодовыми именами "ворон", "иволга" и "паспорт". (В документе также отмечается, что эти кодовые имена могут отличаться от тех, которые используются в AOSP, который, как известно поклонникам Android, обычно называют в честь рыб).

Возможно, что "ворон" и "иволга" могут быть моделями Pixel 6 (в документе не указывается), но третье устройство, "паспорт" явно упоминается как "складное". Все три маркированы как "Q4 2021" (4 квартал 2021 года), что может быть ранним признаком того, что складной смартфон Pixel продвигается к розничному продукту.

Pixel 4a (5G) и Pixel 5 будут доступны для предварительного заказа с 8 октября 2020 года скриншот страницы

В 2019 году CNET сообщил, что Google "работает над складным Pixel", но глава Pixel в то время Марио Кейроз лишь явно подтвердил, что компания "создала прототип технологии". В то время он сказал, что не думал, что "еще есть четкий вариант использования".

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В документе также отмечается, что Pixel 4a (5G) и Pixel 5 намечены на октябрь, в соответствии с объявлением Google о "падении" и с учетом задержки Pixel 4a. Помимо этого, есть явное упоминание по имени Pixel 5a и связанный период запуска "Q2 2021". Это устройство, которое недавно впервые появилось в AOSP, также далее описывается как "устройство среднего ценового диапазона".

Хотя этот внутренний документ действительно указывает на будущие запуски Pixel и отражает те, которые в настоящее время находятся в разработке, его основная цель - разработка под Android. В результате он может не отражать конкретные планы команды разработчиков оборудования Google. Например, в этом документе показано одно устройство с кодовым названием "мускус" (прототип Pixel 2 XL с расширенными осями), которое дает понять, что не все устройства в списке попадают в производство.

Напомним, ранее сообщалось, что Google уличили в прослушивании смартфонов.