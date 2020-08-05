AnTuTu назвала лучшие смартфоны июля

Определены лучшие в флагманском и среднем сегментах.

AnTuTu только что опубликовал рейтинги производительности для смартфонов в верхнем и среднем диапазоне за июль. Этот список также подводит итоги первой половины года.

Флагманский список за период с 1 июля по 31 июля 2020 года был рассчитан по среднему баллу по любой конкретной модели. Oppo Find X2 Pro возглавил список с результатом 613 048 баллов. Oppo Find X2 набрал 606 490 очка, в то время как Redmi K30 Pro занял третье место с результатом 601 706 баллов.

Флагманские смартфоны antutu

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Другие известные имена в списке включают Mi 10 Pro, Oppo Ace2, Realme X50 Pro и другие. Примечательно, что список демонстрирует несоответствие в баллах, несмотря на то, что все 10 смартфонов в этом списке оснащены Qualcomm Snapdragon 865 SoC. Это показывает, что настройки программного обеспечения, оптимизации и многое другое также влияют на производительность, а не просто новое оборудование.

Смартфоны среднего уровня antutu

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В отличие от флагманского списка производительности, средние рейтинги были более разнообразными в отношении чипсетов. Oppo Reno3 5G, который возглавил список, имеет Dimenity 1000L от MediaTek и набрал 442 965 баллов. Redmi 10X 5G и 10X Pro 5G заняли второе и третье места с 398015 и 397214 баллами соответственно. Внизу можно найти смартфоны с чипом HiSilicon Kirin 985, такие как Huawei Nova 7 Pro и Nova 7. Единственный смартфон с чипом Qualcomm в этом списке занял 10-е место в списке - Redmi K30 5G с технологией Snapdragon 768G SoC.

Напомним, ранее сообщалось, что Google начал блокировать установку AnTuTu на телефоны.