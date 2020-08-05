Что если в бензин выстрелить огненной стрелой: Эксперименты
Взорвется ли бутыль с бензином от стрелы с огнем?
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В этом видео блогеры из Live Today поэкспериментируют с новым луком. Они попробуют выстрелить огненной стрелой в бензин, сделать сигнальную стрелу с дымовой шашкой и стрелу с петардой.
Также блогеры проверили, как стрела втыкается в тело. Но не беспокойтесь - в тушку курицы.
Напомним, ранее блогеры показали, закипает ли кровь в вакууме.
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