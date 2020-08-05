Что если в бензин выстрелить огненной стрелой: Эксперименты

Взорвется ли бутыль с бензином от стрелы с огнем?

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В этом видео блогеры из Live Today поэкспериментируют с новым луком. Они попробуют выстрелить огненной стрелой в бензин, сделать сигнальную стрелу с дымовой шашкой и стрелу с петардой.

Также блогеры проверили, как стрела втыкается в тело. Но не беспокойтесь - в тушку курицы.

Напомним, ранее блогеры показали, закипает ли кровь в вакууме.