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Что если в бензин выстрелить огненной стрелой: Эксперименты

Комментариев: 1
Взорвется ли бутыль с бензином от стрелы с огнем?

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В этом видео блогеры из Live Today поэкспериментируют с новым луком. Они попробуют выстрелить огненной стрелой в бензин, сделать сигнальную стрелу с дымовой шашкой и стрелу с петардой. 

Также блогеры проверили, как стрела втыкается в тело. Но не беспокойтесь - в тушку курицы.

Напомним, ранее блогеры показали, закипает ли кровь в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.08.2020, 16:58
Оценка:  0
гость
Если огненной стрелой выстрелить в головы блогерам?
Может на Земле станет меньше мусора
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