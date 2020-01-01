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Видео дня: Новый iPad Pro 2020 оказался очень хрупким

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Тестирование показало, что конструкцию планшета не улучшили.

Apple, по-видимому, не произвела никаких структурных улучшений со своим iPad Pro 2020 с предыдущего поколения. Тест на прочность от JerryRigEverything показал, как новейший iPad сломался так же легко, как и его аналог 2018 года.

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Гигант из Купертино, похоже, пропустил какие-либо улучшения качества сборки: iPad Pro 2020 года имеет те же структурные недостатки, что и модель 2018 года. Подобно ранее выпущенному iPad, последняя версия также имеет то же самое слабое место, которое находится рядом с микрофоном. Во время теста на изгиб iPad Pro 2020 сломался так же легко, как и старый вариант.

В видео блогер также протестировал Magic Keyboard, которая оказалась довольно прочной и жесткой. Хотя, это обосновывается значительным ценником. Таким образом, хотя внутренняя часть и технические характеристики нового iPad были улучшены, Apple еще предстоит учесть физический и структурный недостаток, который все еще сохраняется два года спустя. Для тех, кто заинтересован, вы можете проверить видео выше.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом iPad можно будет отключать микрофон ради безопасности.

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Теги: iPad Pro, iPad Pro 2020, видео, видео дня
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