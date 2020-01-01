Xiaomi выпустила доступный электровелосипед

Велосипед может ехать на запасе энергии до 40 км.

Годами Xiaomi создавала репутацию доступных продуктов без ущерба качеству. Таким образом, в 2016 году стало неожиданностью, когда компания анонсировала один из самых дорогих на сегодняшний день продуктов - велосипед Qicyle R1 по цене около 3000 долларов. Несмотря на высокую цену, Qicycle R1 был огромным хитом с точки зрения продаж и популярности. С тех пор бренд Qicycle выпустил несколько других популярных велосипедов, включая электровелосипеды. В декабре 2019 года бренд выпустил велосипед с электрическим приводом Qicycle. Этот продукт получил преемника.

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Новый продукт получил название Qicycle Electric Power-Assisted Bicycle National Standard и стоит 2799 юаней (~ 401 доллар США). Новая версия соответствует национальному стандарту Китая для электромобилей и теперь доступна на Mi.com. Он поддерживает три режима езды и имеет автономную работу от аккумулятора с дальностью 40 км. Велосипед также оснащен большим светочувствительным дисплеем и колесом диаметром 20 дюймов.

Новая версия велосипеда с электрическим приводом QiCycle поддерживает свободное переключение трех передач - первая передача - экономичный режим, обеспечивающий 25% электрической мощности. Вторая передача - это режим баланса, который учитывает как выносливость, так и мощность, а дистанция вспомогательной езды достигает 40 км. Третий режим известен как расширенный режим с 75% электрической мощности и трехскоростными уровнями.

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В электрическом велосипеде QiCycle также используется интегрированная рама из легкого алюминиевого сплава 6061. Для корпуса предусмотрено несколько отверстий под винты. Вы можете установить корзины, полки и другие аксессуары в соответствии с вашими потребностями. Он оснащен яркими светодиодными передними большими фарами и сигнальными задними фонарями. Он также поддерживает подключение к приложению MIJIA через смартфон, который можно использовать для просмотра данных об упражнениях в любое время.

С точки зрения технических характеристик, новый велосипед имеет размеры 1530x205x1040 мм, весом 18 кг. Межосевое расстояние между передним и задним колесами 1014 мм, максимальная расчетная скорость 25 км / ч, грузоподъемность 100 кг и время зарядки менее 4 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила свой самый дорогой телевизор.