SpaceX впервые запустил космический корабль Starship SN5

Полет длился около 40 секунд.

На объекте SpaceX около южно-техасской деревни Бока-Чика испытательный корабль Starship SN5 поднялся в небо примерно на 40 секунд, выполнив небольшой прыжок, который может стать большим шагом к исследованию человеком Красной планеты.

"Марс выглядит настоящим", - написал Маск вскоре после испытательного полета.

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SN5 из нержавеющей стали поднялся в воздух в 01:57 по Киеву 5 августа. Во время короткого полета без экипажа он немного отклонился вбок. Космический корабль развернул свои посадочные ноги, как планировалось, и совершил посадку

SN5 - это всего лишь второй прототип Starship, который был сделан почти за год. Летом 2019 года корабль под названием Starhopper совершил несколько коротких полетов.

Starhopper и SN5 оснащены одним Raptor, мощным двигателем следующего поколения SpaceX. По словам Маска, последний корабль Starship будет оснащен шестью двигателями, его высота составит около 50 метров, и он сможет перевозить до 100 человек.

Этот космический корабль запустит с Земли на вершине гигантскую ракету Super Heavy, у которой будет 31 собственный двигатель. Оба корабля будут многократными и быстро использоваться повторно, что потенциально сократит стоимость полета в космос, достаточную для того, чтобы экономически выполнимые поездки на Луну, Марс и другие дальние пункты назначения с экипажем экономически целесообразны, сказал Маск.

Super Heavy будет приземляться на Землю после каждого старта; Starship сам по себе будет достаточно мощным, чтобы оторваться от Марса и Луны, которые обладают гораздо более слабым гравитационным воздействием, чем наша планета.

Маск особенно заинтересован в Красной планете, неоднократно подчеркивая, что основал SpaceX в 2002 году, прежде всего, чтобы помочь человечеству колонизировать Марс. По словам предпринимателя-миллиардера, если все пойдет хорошо с развитием звездолетов и сверхтяжелых самолетов, то система космических полетов может позволить нашим видам построить город-миллионник на Красной планете в течение следующих 50-100 лет.

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Конечно, нужно еще многое сделать. SpaceX будет многократно тестироваться до достижения окончательного проекта Starship, который затем тоже необходимо будет протестировать. И еще есть Super Heavy, ни одна версия которого еще не была построена, не говоря уже о том, чтобы оторваться от земли.

Но если все пойдет хорошо, мы скоро увидим, как Starship и Super Heavy полетят вместе в захватывающих и важных миссиях. Например, система SpaceX является претендентом на посадку астронавтов NASA на Луну в середине 2020-х годов и в последующие годы. А японский миллиардер Юсаку Маэзава забронировал космический корабль с полетом вокруг Луны с запланированной датой запуска 2023 год.

Однако в ближайшем будущем - в ближайшие дни и недели - нам следует ожидать еще несколько коротких тестовых прыжков, подобных тому, который мы видели сегодня.

"Мы сделаем несколько коротких прыжков, чтобы сгладить процесс запуска, а затем подняться на большую высоту с закрылками", - сказал Маск в другом твите сегодня. ("Большая высота" может составлять около 20 километров).

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск показал собранный пассажирский космолет.