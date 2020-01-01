СМИ: Garmin заплатила за разблокировку хакерам

Компания использовала подставную фирму, чтобы не попасть под санкции США.

Сервера Garmin были атакованы и пользователи не могли активировать свои устройства Sky News

Источники сообщили Sky News, что производитель умных часов Garmin заплатил многомиллионный выкуп хакерам, которые зашифровали компьютерные файлы на серверах компании. Платеж был осуществлен с помощью компании Arete IR.

Читай также: Garmin отзывает 1,25 млн GPS-приемников из-за взрывоопасной батареи

Ранее на этой неделе Sky News сообщили, что Garmin получил ключ расшифровки для восстановления своих файлов из вируса WastedLocker. Источники в системе безопасности считают, что этот вирус был разработан лицами, связанными с Evil Corp, киберпреступной группой, базирующейся в России, которая попала под санкции министерства финансов США в декабре прошлого года.

По словам людей, знающих об этом, первоначально Garmin пытался заплатить выкуп, используя другую фирму, которая специализируется на реагировании на эти инциденты.

Тем не менее, эта фирма ответила, что не ведет переговоры о выплате выкупа в делах WastedLocker из-за риска попасть под санкции.

Источники сообщили, что Garmin обратился за услугами к Arete IR, фирме, которая утверждает, что связь между вымогателем WastedLocker и лицами, на которых распространяются санкции, не доказана.

По словам Garmin, его системы были поражены вирусом в четверг, 23 июля. В пятницу, 24 июля, на своем веб-сайте Arete IR опубликовала исследование, в котором оспариваются исследования, приписывающие WastedLocker Evil Corp, ссылаясь на неубедительные доказательства.

Читай также: ФБР арестовало белого хакера за пособничество преступникам

Санкции означают, что "лицам из США запрещено участвовать в сделках" с 17 физическими лицами и семью коммерческими структурами, связанными с Evil Corp., даже в случаях вымогательства.

Отдельные источники подтвердили Sky News, что Arete IR произвела оплату в рамках своих услуг по переговорам с вымогателями, хотя Arete утверждает, что WastedLocker не является работой Evil Corp.

Представитель Arete сказал Sky News, что не может комментировать информацию о Garmin, заявив: "Arete имеет договорные обязательства по конфиденциальности всех клиентов и поэтому не может обсуждать личность клиента или взаимодействие".

Напомним, ранее сообщалось, что устройства Garmin атаковали хакеры.