Обновление Windows 10 начало тормозить компьютеры

Удалить обновление нельзя.

После развертывания Windows 10 KB4559309, которое является автоматическим обновлением, некоторые люди жалуются, что их ПК загружается дольше. Пользователи сообщают о проблеме на форуме сообщества Microsoft, и теперь Microsoft наконец-то расследует ситуацию.

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В дополнение к более медленному времени загрузки пользователи отметили, что Windows 10 загружает приложения и веб-страницы медленнее после применения этого автоматического обновления, которое было скачано с помощью Центра обновления Windows.

Windows 10 KB4559309 была выпущена, чтобы заменить старый браузер Edge на новый, основанный на Chromium, но похоже, что что-то в процессе обновления снижает производительность некоторых ноутбуков и настольных компьютеров после установки, особенно во время загрузки.

Обновление также скачивается автоматически, поэтому пользователи не могут выбирать, как при обычном накопительном обновлении. Пользователи утверждают, что в сообщениях на форуме Microsoft и в Центре обратной связи Windows 10 может начать замедляться после установки обновления.

Обновление нельзя удалить windowslatest.com

В той же ветке форума модератор Microsoft наконец подтвердил, что команда Microsoft Edge в настоящее время занимается изучением этой проблемы, и сообщит, когда узнает больше.

Microsoft также просит пользователей представить отчет через центр обратной связи, который должен помочь компании в ее расследовании.

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Обычно вы можете исправить проблемы с Центром обновления Windows, просто удалив неисправное обновление из Панели управления. В этом случае вы не можете сделать это, так как процесс удаления KB4559309 завершится неудачно.

Как указал один пользователь, при установке KB4559309 и обновлении до новой версии Windows 10 KB4559309 не будет отображаться как установленный на панели управления, поскольку журналы очищаются.

Если вы заметили проблемы с производительностью после применения этого исправления, вам потребуется использовать функцию восстановления системы и отменить обновление.

Если вы не установили обновление, вы можете легко запретить Windows 10 KB4559309, загрузив вручную браузер Edge на основе Chromium. Windows 10 автоматически блокирует установку поврежденного обновления на ваше устройство, когда обнаруживает новый Microsoft Edge в вашей системе.

Напомним, ранее сообщалось, что обновление Windows 10 вызывает принудительные перезагрузки системы