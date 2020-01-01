Как увидеть радиацию: Эксперименты
Радиацию нельзя почувствовать или услышать. Но можно увидеть.
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Существуют ли такие приборы, которые позволяют увидеть радиацию? Об этом мы и поговорит блогер из Химия – Просто.
Например, это можно сделать при помощи камеры Скурьята. Мы можем увидеть последствия ионизирующего излучения на различные предметы.
Напомним, ранее блогеры показали эксперименты с ультрафиолетом.
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