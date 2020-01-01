Фотограф заснял лунное затмение Сатурна

Необычное фото было сделано еще в 2014, но только сейчас фотограф раскрыл детали.

Возможно, вы никогда не видели Луну такой большой и Сатурн таким маленьким. Одну из самых необычных фотографий сделал астроном-любитель и астрофотограф Полим Стюарт из Тимару, Новая Зеландия.

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То, что вы видите - это затмение Сатурна и Луны: иногда планеты и Луна выстраиваются в линию и мы называем эти астрономические события соединениями.

Астрофотограф Стюарт смог сфотографировать Луну, затмевающую Сатурн, еще в 2014 году. Великолепная фотография недавно всплыла вместе с интервью PetaPixel, подробно описывающим процесс.

По словам Стюарта, снимок состоит из трех фотографий, первая из которых является базовой картиной Сатурна за Луной. Он смог раскрыть Сатурн и Луну индивидуально в следующих кадрах и составить объекты. Это позволило ему скомбинировать фото.

Исходный снимки instagram.com

Он рассказал PetaPixel: "Это немного похоже на обман, однако из-за чрезмерной яркости Луны и низкой яркости Сатурна невозможно представить великолепную картину затенения одним кадром".

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Вы можете посмотреть эти примеры фотографий Стюарта, показывающие, как различные экспозиции напрямую влияют на результат. Как вы можете видеть, свет Луны недоэкспонирует Сатурн, в то время как свет Сатурна пересвечивает Луну.

Фотограф также снял еще одно затенение Сатурна и Луны в 2019 году в Новой Зеландии. Он писал: "Сатурн сразу после того, как он вышел из-за Луны прошлой ночью".

Снимок Сатурна в 2019 году instagram.com

Те начинающие астрофотографы, которые собираются снимать свои собственные снимки или просто хотят насладиться просмотром большего количества фотографий космоса, могут найти другие работы Стюарта на его веб-сайте и в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы наблюдали затмение Титана.