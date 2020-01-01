День в истории: 4 августа - Первый в мире цирк и рождение шампанского

В этот день, 4 августа, произошли такие события.

День рождения шампанского

День рождения шампанского my-calend.ru

Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.

И вот, 4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата - Днем рождения этого напитка, а имя Периньон - впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса.

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Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день.

Хотя изобретение шампанского датировано 4 августа 1668 года, описание технологии его изготовления было опубликовано лишь в 1718 году аббатом Федино, каноником Реймского собора.

В 1728 году началась торговля шампанским, а через год была основана первая фирма-производитель шампанских вин «Рюинар».

К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире (и не утратило его и сегодня), и многие страны стали сами осваивать его производство. Особых успехов в этом деле достигли русские виноделы, которые даже получали призы на выставках в Париже.

Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил.

В Лондоне открыт первый в мире цирк

Цирк, как вид зрелищного искусства, имеет многовековую историю - еще со времен Древнего Рима. Но цирк в современном его виде и понимании - с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления и т.д. - появился только в конце XVIII века.

В 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант 15-го полка легких драгун Филип Астлей основал в Лондоне школу верховой езды. Он стал демонстрировать мастерство наездников. Ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название “Амфитеатр Астли“. Здание имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену.

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4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное представление. В цирке Астлей преобладали конные номера: фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, «живые пирамиды из наездников», которые строились на полном скаку. Астлей первым показал вольтижировку – комплекс гимнастических упражнений на лошади, движущейся шагом, рысью и галопом по кругу.

Представления наездника со временем усложнялись и сочетались с другими жанрами цирка. Ставились целые сюжетные музыкальные спектакли, феерии и мелодрамы на исторические темы, включавшие фехтование и конные батальные сцены. В программе появились дрессировщики собак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима.

Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии. Он строил и организовывал аналогичные предприятия в других городах. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. “Амфитеатр Астли“ просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных увеселительных заведений Лондона первой половины XIX века.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую экспедицию Колумба и Наутилус на Северном полюсе.