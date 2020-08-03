Видео дня: Первый запуск электрического аэротакси eVTOL

Испытания прошли в Германии.

Производители самолетов во всем мире в настоящее время конкурируют за запуск “электрических машин с вертикальным взлетом и посадкой“. И эта модель от Airbus вполне может стать обычным явлением в нашем небе.

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Буквально на прошлой неделе европейская фирма впервые представила свой новый CityAirbus перед государственными чиновниками и СМИ. Его создатели утверждают, что это могло бы проложить путь в будущее, где такие самолеты выступают в роли летающих такси, которые перевозят пассажиров над крупными городами.

Airbus продемонстрировал новый eVTOL на публике во время визита немецкого политика на его объект в Баварии. Транспортное средство может перевозить четырех пассажиров с дальностьюдо 100 км и может пролететь со скоростью 120 км в час. Это делает его немного быстрее, чем автомобиль, движущийся с максимальной допустимой скоростью по автомагистрали.

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Надежда заключается в том, что он будет использоваться в качестве короткого перелета в городах, обходя заторы и позволяя использовать более прямые маршруты, чем традиционные такси. В конце концов, eVTOLS, такие как CityAirbus, могут летать полностью автономно, но первоначальные планы для этой модели состоят в том, чтобы пилотировать ее дистанционно. Неясно, когда именно они будут использоваться для коммерческих поездок.

Футуристический дизайн состоит из четырех “движителей“, с двумя двигателями и двумя винтами в каждом, а основной корпус может вместить четырех пассажиров. Это делает его идеальным размером для пролета по всему городу с группой друзей.

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus испытал самолет, который может пролететь полмира.