Умер один из создателей компьютерной мышки

Уильям Инглиш скончался на 92-м году жизни.

Читай также: Поляки представили первую мышь-компьютер

Один из пионеров современного компьютерного интерфейса, Уильям "Билл" Инглиш скончался 26 июля от дыхательной недостаточности в возрасте 91 год. Наряду с Дугласом Энгельбартом в Стэнфордском исследовательском институте, Инглиш помог в 1968 году разработать первую компьютерную мышь и составить "Мать всех демонстраций", в которой изложены многие концепции, которые появятся на ПК в течение десятилетий, такие как графический пользовательский интерфейс, онлайн-редактирование текста, видеозвонки и гипертекстовые ссылки.

В то время как Энгельбарт считался провидцем, Инглиш был одним из немногих людей, которые действительно уловили идеи и имели талант, чтобы претворить их в жизнь. Например, он создал мышь после того, как Энгельбарт нарисовал ее эскиз. В то время как Энгельбарт демонстрировал концепцию на том мероприятии 1968 года, Инглиш организовывал работу за кулисами.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2013 году Дуглас Энгельбарт скончался в возрасте 88 лет.