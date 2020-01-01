Twitter объяснил массовый взлом аккаунтов беспечностью сотрудников

Фишинговая атака позволила взломать служебные аккаунты.

Twitter предоставил обновленную информацию о беспрецедентной атаке 15 июля, которая позволила хакерам отправлять твиты с некоторых из самых популярных учетных записей. Утверждается, что несколько сотрудников стали жертвами фишинг-атаки по телефону. Хотя Twitter не совсем уверен, это, вероятно, означает, что хакеры звонили сотрудникам Twitter, выдавая себя за коллег или членов собственной команды безопасности Twitter, и заставляли их раскрывать учетные данные, которые они используют для доступа к внутренним системам.

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Ранее Twitter заявлял, что его собственные инструменты были скомпрометированы при атаке, но до этого момента компания не уточнила, как это произошло. "Эта атака основывалась на значительной и согласованной попытке ввести некоторых сотрудников в заблуждение и использовать уязвимости человека для получения доступа к нашим внутренним системам", - говорится в учетной записи службы поддержки.

Twitter также подтвердил, что злоумышленники нацелились на 130 учетных записей, написали от имени 45 аккаунтов и получили доступ к сообщениям у 36 аккаунтов.

Twitter ограничил функции и заблокировал учетные записи для некоторых пользователей сразу же после атаки. Хотя многие функции вернулись, "некоторые функции (а именно доступ к функции загрузки данных из Твиттера) были затронуты", - говорится в сообщении Twitter в своем блоге. Компания также заявила, что на данный момент она "значительно ограничила" доступ к своим внутренним инструментам и "совершенствует наши методы обнаружения и предотвращения несанкционированного доступа к нашим внутренним системам".

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Во время атаки хакеры написали в Твиттере с аккаунтов экс-президента Барака Обамы, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, соучредителя Microsoft Билла Гейтса и многих других. ФБР начало расследование взлома.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры продают данные почти 800 млн пользователей.