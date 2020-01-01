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Удастся ли вас обмануть: Эксперимент с подсознанием

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Можно ли вас обмануть простым трюком?

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Если вам внушить незаметно какую-то мысль, то вы будете исходить из того, что она ваша. Впрочем, как и тот, кто ее вам внушил, а значит, вы не будете до конца отдавать себе отчет, почему вы поступаете так, а не иначе, и этим можно пользоваться. Вот бы уметь понимать, где свои мысли, а где чужие… Стоп! А неужели что-то можно внушать? Вот про это ролик. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать самую дорогую воду.

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Теги: видео, эксперименты
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