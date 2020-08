Xiaomi выпустила новый игровой смартфон Black Shark 3S

Это чуть улучшенная версия Black Shark 3.

Суббренд Xiaomi Black Shark наконец-то представил Black Shark 3S в Китае. Устройство поставляется с обновленной частотой обновления 120 Гц и более быстрой зарядкой. Что еще более важно, Black Shark в партнерстве с Tencent внесла некоторые значительные улучшения с точки зрения возможностей.

Black Shark 3S

Новый дизайн Black Shark 3S аналогичен предшественнику и имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей без выемок с частотой обновления 120 Гц. Он имеет сенсорный отклик 17 мс и частоту дискретизации 270 Гц. Более того, он сохраняет большую часть эстетики дизайна своего предшественника.

Смартфон имеет модуль MEMC 3.0 для повышения качества контента с более низкой частотой обновления и предлагает лучшую компенсацию изображения. Он также имеет постоянное затемнение, четырехкратную защиту глаз, люминесцентный материал E3. Кроме того, экран сертифицирован HDR10 и имеет большую точность цветопередачи на дисплее.

Black Shark 3S

Под капотом сохраняется тот же Qualcomm Snapdragon 865 5G SoC. Это в сочетании с LPDDR5 RAM. Однако теперь хранилище обновлено до UFS 3.1 по сравнению с UFS 3.0 на Black Shark 3 Pro.

Что касается камер, она имеет трехкамерную компоновку, аналогичную 3 Pro, и оснащен 64-мегапиксельным основным модулем, 13-мегапиксельной сверхширокой камерой и 5-мегапиксельным датчиком глубины. В то время как селфи можно делать с 20 Мп сенсором.

Другие функции включают в себя собственный движок для игр и систему жидкостного охлаждения для лучшего игрового процесса. Экран уже поддерживает частоту 120 Гц в 13 играх, включая QQ Speed, Dungeon and Warrior Mobile Games, Ace Warrior, Under One Man, Dragon Fantasy, Running Kart, New Swordsman и другие.

Наконец, компания утверждает, что порт USB 3.0 Type-C можно использовать для зеркального отображения экрана и подключения к большим дисплеям. По бокам расположены кнопки, а Joy UI поддерживает такие функции, как 3D-звук, внутриигровые уведомления, Black Shark moment 3.0 и другие.

Все это подкреплено батареей на 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт через Type-C и магнитной зарядкой 18 Вт через внешний контакт. Новый Black Shark 3S работает на обновленном интерфейсе Joy UI 12 на базе Android 10.

Black Shark 3S

Black Shark 3S выпускается в цветах Skyfall Black и Crystal Blue и доступен в одном варианте памяти объемом 12 ГБ. Тем не менее, вы получаете 128/256/512 ГБ хранилища. Его цена составляет $573 за 12/128 ГБ, $616 за 12/256 ГБ и $687 за хранилище 12/512 ГБ.

Устройство уже готово к предварительным заказам на Jingdong, Black Shark Mall и Xiaomi Mall. Оно будет доступно для продажи с 4 августа.

