Airbus создаст первый межпланетный грузовик

Этот корабль должен доставить груз с Марса.

Airbus-France построит огромный спутник, который доставит первые образцы марсианской породы на Землю. Этот материал будет пробурен на Красной планете следующим марсоходом космического агентства США, Perseverance, а затем ракета выведет его на орбиту, сообщает Би-Би-Си..

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Задачей спутника Airbus будет захватить упакованные образцы и отправить их домой. Ожидается, что совместный американо-европейский проект обойдется в миллиарды и займет чуть более десяти лет.

Но ученые говорят, что это, вероятно, лучший способ подтвердить, существовала ли когда-либо жизнь на Красной планете.

Исследователи утверждают, что любые доказательства могут быть спорными и потребуют мощных аналитических инструментов, которые можно найти только в земных лабораториях.

“Это не просто вдвое сложнее, чем любая типичная миссия на Марс. Это сложнее в два раза в квадрате“, - сказал доктор Дэвид Паркер, директор по исследованиям в Европейском космическом агентстве.

“И этот спутник, который построит Airbus - мне нравится называть его “первым межпланетным грузовым кораблем“, потому что именно так он и будет работать. Он предназначен для перевозки грузов между Марсом и Землей“, - сказал он.

Доктор Паркер объявил о роли Европейской аэрокосмической компании в работе “Орбитального спутника Земли» (ERO) на брифинге NASA-ESA с журналистами в преддверии запуска ровера Perseverance в четверг.

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ERO будет весить 6,5 тонн при запуске в 2026 году и использовать смесь химических и электрических силовых установок, чтобы добраться до Марса, облететь планету и затем вернуться на Землю с ее каменным грузом. Thales Alenia Space из Италии будет ведущим субподрядчиком, работающим над этим аспектом проекта.

Включение мощного ионного двигателя потребует большой мощности, следовательно, использование огромных солнечных батарей. Эти панели дадут спутнику размах крыльев в 39 м.

Космический корабль Airbus должен будет самостоятельно маневрировать, чтобы захватить эти образцы, которые будут упакованы в контейнер размером с футбольный мяч. После приема этого контейнера спутник должен подготовить его к возвращению на Землю.

Это означает не только перевозить его через сотни миллионов километров пространства, но и помещать “мяч“ в капсулу для повторного входа, которую можно сбрасывать в атмосферу Земли, чтобы приземлиться в американской пустыне.

“Люди много лет говорили о возвращении образцов с Марса. Я помню, как сам работал над ним еще в 2002 году. Но сейчас мы находимся в захватывающей ситуации, когда мы собираемся это сделать. Эта мечта должна стать реальностью“, - сказал доктор Паркер.

По оценкам ESA, ее вклад в проект возвращения образца с Марса составит около 1,5 млрд евро в течение 10 лет. Взнос NASA, вероятно, поднимет общий бюджет для всех сторон на сумму более 7 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск недоволен планом развития NASA на ближайшие два года.