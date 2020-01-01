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Apple перенесла продажи iPhone 12

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Это не первая задержка в истории компании.
iPhone 12 выйдет на пару недель позже
iPhone 12 выйдет на пару недель позже
kanobu.ru

Apple подтвердила, что планирует выпустить свои новые iPhone чуть позже в этом году. "В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", - сказала финансовый директор Apple Лука Маэстри в разговоре с инвесторами о доходах.

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Маэстри не раскрыла, почему поставки iPhone в этом году задерживаются или ограничиваются, но слухи о задержке iPhone ходят уже несколько месяцев. Ранее в этом году Wall Street Journal сообщал, что Apple отложила массовое производство своих будущих телефонов iPhone примерно на месяц. Qualcomm также намекнул на задержку iPhone в начале этой недели, подчеркнув "частичное влияние от задержки глобального запуска 5G" для своих прогнозов в четвертом квартале.

Apple, как правило, объявляет о своем ежегодном обновлении iPhone в сентябре и начинает поставки устройств до конца месяца. Пока не ясно, будут ли устройства готовы к октябрю, но Apple все еще может представить свои новые телефоны во время сентябрьского мероприятия.

Это не первый случай, когда Apple откладывает поставки iPhone. IPhone X был анонсирован вместе с iPhone 8 в сентябре 2017 года, но он не поступил в магазины до ноября из-за производственных проблем. IPhone XR от Apple также был анонсирован в сентябре 2018 года, и он появился в продаже в октябре после сообщений о том, что у Apple возникли проблемы с производством ЖК-дисплеев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появился рендер iPhone 12.

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Теги: iPhone 12, Apple
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