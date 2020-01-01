Google назвала дату выхода своего бюджетного смартфона

Уже 3 августа Pixel 4A будет представлен публике.

Следующий бюджетный телефон Google, Pixel 4A, скорее всего, появится через несколько дней. Компания разместила в своем интернет-магазине рекламный ролик, в котором говорится, что "Google - это то, что вы ждали от телефона", и будет показан 3 августа. 9to5Google заметил эту страницу. Чтобы разблокировать полное сообщение, вам нужно нажимать поля, пока цвета не будут соответствовать логотипу Google: синий, красный, желтый, синий, зеленый и красный.

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Google также обновил некоторые из своих изображений в социальных сетях (например, заголовок для учетной записи Made by Google в Twitter) с небольшим вырезом по кругу, который выглядит как очевидная ссылка на дисплей 4A с отверстием для селфи-камеры. Вы увидите некоторые ссылки на фотографии во всем этом тексте "lorem ipsum" на странице магазина Google, например "lowlightena", "bokehus" и "megapixelum".

Pixel 4A должна стоить ниже, чем стандартная Pixel 4. По слухам, его стоимость составит 349 долларов, что составит конкуренцию iPhone SE от Apple.

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Ожидание наследника Pixel 3A затянулось на дольше, чем ожидалось. В мае Google отменил конференцию разработчиков I/O, на которой должны были анонсировать Pixel 4A. Но ранее в этом месяце устройство появилось на сайте Google после того, как компания по ошибке разместила изображение в своем магазине. Это был первый настоящий намек на то, что 4А действительно скоро появится - и теперь Google подтвердил, что до него осталось меньше недели.

Согласно предыдущим утечкам, телефон будет иметь 5,8-дюймовый OLED-дисплей и работать на чипсете 730 от Qualcomm. Другие ожидаемые характеристики: 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти и 12-мегапиксельная камера, которая должна давать результаты, очень похожие на флагманский Pixel 4.

Напомним, ранее сообщалось, что Google перестанет следить за пользователями.