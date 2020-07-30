Поиск от Google поломал браузер Microsoft Edge
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У браузера Microsoft Edge появились случайные сбои, когда пользователи вводили запрос в адресную строку. Проблемы затронули пользователей Edge, которые выбрали Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Microsoft исследовала проблему и теперь говорит, что она была решена.
Microsoft рекомендует отключить Поиск предложений в edge://settings/search.
Are you seeing Edge crash when trying to type into the address bar? The team is looking into it! In the meantime, as a workaround, please turn off Search Suggestions here: edge://settings/search. We'll follow up once we have more!— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) July 30, 2020
Сбои Microsoft Edge начались около 2 часов ночи по Киеву и влияют на пользователей MacOS и Windows. Однако неясно, почему они ограничены только пользователями поиска Google в Edge. Если вы переключитесь на поисковую систему Bing от Microsoft в Edge, сбои не произойдут.
Напомним, ранее сообщалось, что браузер Edge принудительно добавят в Windows 7 и 8.1.
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