Поиск от Google поломал браузер Microsoft Edge

У браузера Microsoft Edge появились случайные сбои, когда пользователи вводили запрос в адресную строку. Проблемы затронули пользователей Edge, которые выбрали Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Microsoft исследовала проблему и теперь говорит, что она была решена.

Microsoft рекомендует отключить Поиск предложений в edge://settings/search.

Are you seeing Edge crash when trying to type into the address bar? The team is looking into it! In the meantime, as a workaround, please turn off Search Suggestions here: edge://settings/search. We'll follow up once we have more!