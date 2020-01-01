В Китае создали самый маленький модуль для 5G-связи
Китайская технологическая компания SIMCom Wireless Solutions сегодня представила SIM8202G-M2, ультрамаленький модуль 5G, который может широко использоваться в виртуальной реальности и дополненной реальности, помогая создавать приложения для автомобилей, интернета вещей и потоковой передачи видео в 4K / 8K.
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SIM8202G-M2 - это многодиапазонный модуль 5G малого форм-фактора, который перепроектирует и объединяет несколько устройств. Он поддерживает сетевое взаимодействие NSA / SA, охватывая диапазоны сетей основных операторов по всему миру.
Модуль принимает стандартный интерфейс M2, который совместим с несколькими протоколами связи и имеет мощные возможности расширения и богатые интерфейсы, включая PCIe, USB3.1 и GPIO.
SIM8202G-M2 использует новую конструкцию с четырьмя антеннами, которая эффективно увеличивает пропускную способность. При этом он имеет очень маленький размер - 30x42 мм.
Для обеспечения стабильной работы модуля в течение длительного времени SIM8202G-M2 учитывает планирование компоновки теплогенерирующих устройств, чтобы обеспечить достаточное количество отверстий для охлаждения.
Ранее в этом месяце был представлен первый сверхмалый коммуникационный модуль 5G в Китае.
Напомним, ранее сообщалось, что LG начала работы по созданию 6G-связи.
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