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В Китае создали самый маленький модуль для 5G-связи

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Его размер - 30х42 мм.
Модуль может быть использован для создания мини-компьютеров
Модуль может быть использован для создания мини-компьютеров
cntechpost.com

Китайская технологическая компания SIMCom Wireless Solutions сегодня представила SIM8202G-M2, ультрамаленький модуль 5G, который может широко использоваться в виртуальной реальности и дополненной реальности, помогая создавать приложения для автомобилей, интернета вещей и потоковой передачи видео в 4K / 8K.

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SIM8202G-M2 - это многодиапазонный модуль 5G малого форм-фактора, который перепроектирует и объединяет несколько устройств. Он поддерживает сетевое взаимодействие NSA / SA, охватывая диапазоны сетей основных операторов по всему миру.

Модуль принимает стандартный интерфейс M2, который совместим с несколькими протоколами связи и имеет мощные возможности расширения и богатые интерфейсы, включая PCIe, USB3.1 и GPIO.

SIM8202G-M2 использует новую конструкцию с четырьмя антеннами, которая эффективно увеличивает пропускную способность. При этом он имеет очень маленький размер - 30x42 мм.

Для обеспечения стабильной работы модуля в течение длительного времени SIM8202G-M2 учитывает планирование компоновки теплогенерирующих устройств, чтобы обеспечить достаточное количество отверстий для охлаждения.

Ранее в этом месяце был представлен первый сверхмалый коммуникационный модуль 5G в Китае.

Напомним, ранее сообщалось, что LG начала работы по созданию 6G-связи.

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Теги: 5G-связь, связь 5G, Китай
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