Что видно в мощный телескоп с зумом в 1000 раз: Эксперименты
Будут ли видны звезды и Луна через такой телескоп?
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Блогер TimOn ChaveS купил мощный телескоп и решил проверить его в деле. Только тренога от этого телескопа стоит $500, а сам оптический прибор - $2000.
TimOn ChaveS специально принес телескоп на гору, чтобы лучше рассмотреть звезды. После установки телескопа надо лишь выбрать координаты и он сам найдет нужную планету или созвездие.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как ведут себя предметы в кислоте.
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