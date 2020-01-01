Что видно в мощный телескоп с зумом в 1000 раз: Эксперименты

Будут ли видны звезды и Луна через такой телескоп?

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Блогер TimOn ChaveS купил мощный телескоп и решил проверить его в деле. Только тренога от этого телескопа стоит $500, а сам оптический прибор - $2000.

TimOn ChaveS специально принес телескоп на гору, чтобы лучше рассмотреть звезды. После установки телескопа надо лишь выбрать координаты и он сам найдет нужную планету или созвездие.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как ведут себя предметы в кислоте.