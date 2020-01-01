Samsung выпустил смартфон на 6000 мАч с обратной зарядкой

Новый M31s понравится любителям использовать телефон по-максимуму.

Чрезвычайно популярная Galaxy M-серия только что получила новую модель M31s. Смартфон оснащен 6,5-дюймовой панелью Infinity-O sAMOLED - первой для серии M, а также поддержкой зарядки 25 Вт (с необходимым зарядным устройством в коробке) для пополнения массивной батареи емкостью 6000 мАч. Телефон также имеет градиентный дизайн с черными и синими оттенками и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Samsung Galaxy M31s gsmarena.com

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На задней панели находится 64-мегапиксельная основная камера Sony IMX682 вместе с 12-мегапиксельной сверхширокой и двумя 5-мегапиксельными модулями - один для макросъемки, а другой для данных о глубине. Samsung также включила режим Single Take, который позволяет делать до 10 фотографий и видео одним нажатием кнопки спуска затвора. Камера для селфи имеет 32-мегапиксельную камеру, как на Galaxy M31.

Samsung Galaxy M31s gsmarena.com

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M31s также работает на чипсете Exynos 9611 и имеет 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ расширяемой памяти. Батарея емкостью 6000 мАч внутри может питать другие гаджеты благодаря поддержке обратной зарядки, которая эффективно превращает телефон в блок питания. Со стороны программного обеспечения у нас есть ядро ​​OneUI 2.1 поверх Android 10.

Samsung Galaxy M31s gsmarena.com

Galaxy M31s поступит в продажу с 6 августа. Комплектация 6/128 ГБ будет стоить 273 доллара, а модель 8/128 ГБ - 300 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung выпустил свой самый дешевый смартфон.