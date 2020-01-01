Xiaomi меняет руководство мобильного бизнеса

Теперь за мобильный бизнес будет отвечать экс-гендиректор ZTE.

Xiaomi - одна из крупнейших технологических компаний в Китае. С многочисленными подразделениями, которые включают телефоны и телевизоры, нет ничего необычного в том, чтобы вносить изменения в его руководство и организационную структуру. Одно из таких изменений произошло сегодня в отношении того, кто руководит мобильным подразделением.

Читай также: Xiaomi выпустила свой самый дорогой телевизор

Сообщалось, что Лин Бин, один из соучредителей и президент мобильного подразделения, покинул свой пост и теперь будет выполнять обязанности заместителя председателя комитета по стратегии.

Бывшую роль господина Бина исполняет Адам Цзэн Сюэчжун, бывший вице-президент и генеральный директор мобильного подразделения ZTE. Сегодня Сюэчжун был назначен на новую должность, и часть его новых обязанностей будет заключаться в разработке и производстве новых мобильных телефонов.

Сюэчжун в настоящее время возглавляет Huixin Communications, которая является совместным предприятием 29 ведущих предприятий в отрасли 5G. Pandaily сообщает, что он продолжит занимать эту должность, одновременно возглавляя мобильное подразделение Xiaomi.

В рамках Lin Bin компания Xiaomi выпустила несколько телефонов, которые укрепили свои позиции в качестве ведущего производителя мобильных телефонов, таких как Mi MIX Alpha и более поздняя серия Mi 10.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовал умную защитную маску для лица.