Google открывает облачное хранилище для всех

Теперь пользователи Android и iOS могут сохранять бэкапы в облаке.

Интернет-гигант предоставляет бесплатные автоматические резервные копии пользователям Android, независимо от того, имеют ли они членство в Google One или нет. Важные данные, такие как контакты, фотографии и медиа-сообщения, всегда должны быть доступны, если что-то пойдет не так. Эта функция будет доступна везде, где есть Google One.

Читай также: Американцы изобрели заменитель облачных хранилищ

Теперь у вас есть больше вариантов, если вы предпочитаете iPhone или iPad. Предстоящее приложение для iOS позволит вам хранить мультимедиа, контакты и календари в Google, в том числе через 15 ГБ бесплатного хранилища. В конечном итоге это объединяет функции, доступные через отдельные приложения, такие как Google Photos, но полезно, если вы хотите получить дополнительную защиту сверх того, что предлагает Apple iCloud.

Независимо от платформы вам будет проще управлять доступным пространством для резервного копирования. Google One получает новый менеджер хранилища в своем приложении и на веб-сайте, который будет иллюстрировать, как вы используете пространство, и даст вам возможность освободить место, удалив большие файлы, спам-сообщения и другие ненужные вам элементы. Естественно, Google надеется продать людям более дорогие планы.

Читай также: Microsoft заставили переименовать свой облачный сервис

Функции для Android появятся в Google Play в ближайшие дни, а приложение для iOS будет готово в ближайшее время. По словам Google, эти инструменты предназначены для обычных пользователей и не пригодятся бизнес-пользователям G Suite.

Добавление Android в некоторой степени является способом противостоять iCloud. В то же время мало кто сомневается, что это поможет Google продать тарифные планы One. Чем выше вероятность создания резервных копий данных в облаке Google, тем больше вероятность того, что вам потребуется дополнительное хранилище.

Напомним, ранее сообщалось, что Google выпустит Android для дешевых смартфонов.