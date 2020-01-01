Делаем мороженое из вонючего дуриана: Эксперименты

Будет ли мороженое из вонючего фрукта таким же на запах?

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Блогер Alex Boyko специально заказал из Вьетнама "короля фруктов" - дуриан. Этот плод славится своим ужасным запахом, который блогер описал как запах квашеной капусты, пролежавшей на солнце весь день.

Из этого фрукта блогер решил сделать мороженое при помощи Ice Cream Maker из Китая. Что из этого получилось - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры сделали огнетушитель из пищевой соды.