Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Делаем мороженое из вонючего дуриана: Эксперименты

Комментариев: 0
Будет ли мороженое из вонючего фрукта таким же на запах?

Читай также: Что будет, если неделю есть только фастфуд? Эксперименты

Блогер Alex Boyko специально заказал из Вьетнама "короля фруктов" - дуриан. Этот плод славится своим ужасным запахом, который блогер описал как запах квашеной капусты, пролежавшей на солнце весь день. 

Из этого фрукта блогер решил сделать мороженое при помощи Ice Cream Maker из Китая. Что из этого получилось - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры сделали огнетушитель из пищевой соды.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь