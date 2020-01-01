Американцы жалуются на загадочные семена из Китая

Это может быть мошенническая схема продавцов в Алиэкспресс.

Тысячи американцев получают странные посылки по почте. В то время как многие из ярлыков на упаковке предполагают, что они содержат украшения или игрушки, содержимое представляет собой упаковки семян с китайскими иероглифами.

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Это явление широко распространено, поскольку граждане со всей страны сообщают о нежданных посылках властям.

В ответ государственные сельскохозяйственные агентства выдают предупреждения и размещают фотографии подозрительных пакетов в социальных сетях. Штат Теннесси сказал всем, кто получил семена, “не сажайте их“. Министерство сельского хозяйства в Вашингтоне выпустило аналогичное предупреждение.

Агентство также посоветовало всем, кто получает семена, связаться с сельскохозяйственными властями в их штате.

Что касается происхождения семян, которые, как сообщается, поступают как из Китая, так и из Узбекистана, одна из теорий заключается в том, что они являются частью скрытой маркетинговой кампании онлайн-продавцов.

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Согласно сообщению в Facebook от полицейского департамента в Уайтхаусе, штат Огайо, “похоже, что эти семена связаны с онлайн-мошенничеством“. Недобросовестные продавцы рассылают товары, а затем публикуют положительные отзывы от имени люди, которые невольно получили их, тем самым повышая себе рейтинг.

Хотя природа семян остается неясной, власти штата Вашингтон выразили опасения, что они могут быть токсичными для домашнего скота или представлять инвазивный вид, который может вытеснять местные растения.

Между тем, некоторые эксперты рассматривают почтовую кампанию как акт агрессии со стороны Китая.

Другие неподтвержденные сообщения в Твиттере предполагают, что адреса получателей семян не случайны, а были получены путем взлома баз данных, содержащих списки любителей садоводства.

Напомним, ранее сообщалось, что США вводят санкции против создателей искусственного интеллекта из Китая.