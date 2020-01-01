Apple патентует AirPods с костной проводимостью звука

Такие наушники позволят слушать музыку, не блокируя окружающий звук.

Настоящие беспроводные наушники Apple, получившие название AirPods, остаются одним из самых продаваемых продуктов компании. Компания улучшила предложение с запуском AirPods Pro, представив функцию активного шумоподавления.

Читай также: Apple запатентовала новый тип наушников

Теперь, новый патент, выданный Apple, предполагает, что компания может работать над новой версией AirPods с аудио костной проводимости. Американский технологический гигант предложил систему, которая сочетает в себе костную проводимость с обычной передачей звука по воздуху.

Для тех, кто не знает, костная проводимость включает передачу звука во внутреннее ухо через кость черепа. Это позволяет пользователям слышать аудиоконтент без блокировки ушного канала или использования наушников.

Однако у этой технологии есть некоторые недостатки, в основном отсутствие ее способности работать на высокой частоте. Слух человека колеблется от 20 Гц до 20000 Гц, но костная проводимость эффективна только на частотах ниже 4000 Гц, а затем качество звука начинает ухудшаться. Кроме того, чтобы технология работала, она требовала контакта с головой, но вызывала тактильное ощущение щекотки, что может раздражать некоторых пользователей.

Читай также: Apple патентует подушки безопасности для дисплеев

Патент Apple имеет обходной путь для высокочастотного звука. Он будет передавать среднечастотные и низкочастотные сигналы с использованием компрессора через костную проводимость, а высокочастотные сигналы будут передаваться по воздуху.

Патент от Apple под названием "Многолучевая звуковая стимуляция с использованием звуковых компрессоров" был первоначально подан в мае 2018 года. Обратите внимание, что Apple регистрирует большое количество патентов каждый год, и не все из них материализуются в коммерческие продукты.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала гибкий iMac.