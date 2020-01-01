Илон Маск снова назвал искусственный интеллект угрозой человечеству

Основатель Tesla ополчился на ИИ.

Миллиардер Илон Маск уже несколько лет бьет тревогу по поводу потенциально опасного будущего искусственного интеллекта.

В 2016 году он предупредил, что люди могут стать эквивалентом "домашних кошек" для новых повелителей ИИ. С тех пор он неоднократно призывал к регулированию и осторожности, когда дело доходит до новой технологии искусственного интеллекта.

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Но из всех различных проектов искусственного интеллекта, которые в настоящее время находятся в разработке, ни у одного Маск больше нет беспокойства, чем у DeepMind от Google.

"Просто природа ИИ, который они создают, та, которая сокрушает всех людей во всех играх", - сказал Маск в интервью New York Times в новом интервью. "Я имею в виду, это похоже на сюжет фильма Военные игры".

Напомним, в Военных играх хакер-подросток, которого играет Мэтью Бродерик, подключается к правительственному суперкомпьютеру, контролируемому ИИ, обученному управлять военными симуляторами. Пытаясь сыграть в игру под названием "Глобальная термоядерная война", ИИ убеждает правительственных чиновников в неизбежности ядерной атаки из Советского Союза.

В конце компьютер запускает достаточно симуляций потенциальных конечных результатов глобальной термоядерной войны, чтобы объявить победителя невозможным и что единственный способ победить - не играть. Фильм 1983 года является прямым отражением его времени и места: страх ядерной войны и страх перед все более передовыми технологиями.

Но Маск говорил не только о старых фильмах, когда сравнивал DeepMind с Военными играми. Он также сказал, что ИИ может превзойти человеческий интеллект в ближайшие пять лет, даже если мы не увидим его влияния немедленно. "Это не значит, что через пять лет все пойдет к черту", ​​- сказал он. "Это просто означает, что все становится нестабильным или странным".

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Согласно сообщениям, Маск был одним из первых инвесторов DeepMind, который был продан Google в 2014 году за 500 миллионов долларов. Маск сказал, что вместо того, чтобы получить процент с инвестиций, он хотел следить за бурным развитием ИИ.

"Это дало мне возможность лучше понять скорость, с которой все улучшалось, и я думаю, что они действительно сделали прорыв, гораздо быстрее, чем думают люди", - сказал он в интервью 2017 года. "В основном потому, что в повседневной жизни вы не видите, как роботы ходят. Может быть вы видели робот-пылесос или что-то в этом роде. Но пылесос не собирается захватывать мир".

Но Маск считает, что искусственный интеллект должен иметь другое значение.

"Я думаю, что в целом люди недооценивают возможности ИИ - они думают, что это как умный человек", - сказал Маск в беседе с генеральным директором Alibaba Джеком Ма в августе 2019 года на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, Китай. "Но он будет намного умнее, чем самый умный человек".

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"Это гордыня", - ответил он в интервью Times на этой неделе на вопрос, что мешает "очень умным людям" осознать потенциальную опасность ИИ.

"Моя оценка того, почему очень умные люди упускают из виду ИИ состоит в том, что очень умные люди не думают, что компьютер может быть таким же умным, как они. И это гордыня и, очевидно, обман".

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск предрек гибель человечества от искусственного интеллекта.