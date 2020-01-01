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Илон Маск снова назвал искусственный интеллект угрозой человечеству

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Основатель Tesla ополчился на ИИ.
Илон Маск держит зуб на искусственный интеллект
Илон Маск держит зуб на искусственный интеллект
businessinsider.co.za

Миллиардер Илон Маск уже несколько лет бьет тревогу по поводу потенциально опасного будущего искусственного интеллекта.

В 2016 году он предупредил, что люди могут стать эквивалентом "домашних кошек" для новых повелителей ИИ. С тех пор он неоднократно призывал к регулированию и осторожности, когда дело доходит до новой технологии искусственного интеллекта.

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Но из всех различных проектов искусственного интеллекта, которые в настоящее время находятся в разработке, ни у одного Маск больше нет беспокойства, чем у DeepMind от Google.

"Просто природа ИИ, который они создают, та, которая сокрушает всех людей во всех играх", - сказал Маск в интервью New York Times в новом интервью. "Я имею в виду, это похоже на сюжет фильма Военные игры".

Напомним, в Военных играх хакер-подросток, которого играет Мэтью Бродерик, подключается к правительственному суперкомпьютеру, контролируемому ИИ, обученному управлять военными симуляторами. Пытаясь сыграть в игру под названием "Глобальная термоядерная война", ИИ убеждает правительственных чиновников в неизбежности ядерной атаки из Советского Союза.

В конце компьютер запускает достаточно симуляций потенциальных конечных результатов глобальной термоядерной войны, чтобы объявить победителя невозможным и что единственный способ победить - не играть. Фильм 1983 года является прямым отражением его времени и места: страх ядерной войны и страх перед все более передовыми технологиями.

Но Маск говорил не только о старых фильмах, когда сравнивал DeepMind с Военными играми. Он также сказал, что ИИ может превзойти человеческий интеллект в ближайшие пять лет, даже если мы не увидим его влияния немедленно. "Это не значит, что через пять лет все пойдет к черту", ​​- сказал он. "Это просто означает, что все становится нестабильным или странным".

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Согласно сообщениям, Маск был одним из первых инвесторов DeepMind, который был продан Google в 2014 году за 500 миллионов долларов. Маск сказал, что вместо того, чтобы получить процент с инвестиций, он хотел следить за бурным развитием ИИ.

"Это дало мне возможность лучше понять скорость, с которой все улучшалось, и я думаю, что они действительно сделали прорыв, гораздо быстрее, чем думают люди", - сказал он в интервью 2017 года. "В основном потому, что в повседневной жизни вы не видите, как роботы ходят. Может быть вы видели робот-пылесос или что-то в этом роде. Но пылесос не собирается захватывать мир".

Но Маск считает, что искусственный интеллект должен иметь другое значение.

"Я думаю, что в целом люди недооценивают возможности ИИ - они думают, что это как умный человек", - сказал Маск в беседе с генеральным директором Alibaba Джеком Ма в августе 2019 года на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, Китай. "Но он будет намного умнее, чем самый умный человек".

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"Это гордыня", - ответил он в интервью Times на этой неделе на вопрос, что мешает "очень умным людям" осознать потенциальную опасность ИИ.

"Моя оценка того, почему очень умные люди упускают из виду ИИ состоит в том, что очень умные люди не думают, что компьютер может быть таким же умным, как они. И это гордыня и, очевидно, обман".

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск предрек гибель человечества от искусственного интеллекта.

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Теги: Илон Маск, искусственный интеллект
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