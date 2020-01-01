Twitter удалил запись Трампа о лекарстве против коронавируса

Сервис микроблогинга посчитал запись не правдивой.

Twitter удалил запись, которую ретвитнул президент Дональд Трамп. Президент США перепостил твит из аккаунта @stella_immanuel, в которой говорилось: "От Covid есть лекарство. Америка проснулась".

Вскоре после этого Twitter удалил запись и заменил его серой рамкой с надписью: "Этот твит больше не доступен".

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На данный момент подтвержденного лекарства от COVID-19, заболевания, вызванного коронавирусом, не существует, и ученые работают над разработкой как ряда методов лечения, так и вакцин. Они и администрация Трампа стремятся подготовить вакцину к концу года.

Трамп также ретвитнул твиты в защиту использования гидроксихлорохина, в том числе доктора Энтони Фаучи, члена целевой группы по коронавирусу в Белом доме, в то, что он вводит в заблуждение общественность путем отказа от прививок.

Между тем, старший сын президента, Дональд Трамп-младший, был временно заблокирован в Твиттере во вторник после того, как опубликовал противоречивое видео, в котором Трамп рекламировал гидроксихлорохин и говоря, что людям не нужно носить маски.

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"Twitter, заблокировавший Дона-младшего за распространение вирусного видео о том, как медицинские работники обсуждают свои взгляды на гидроксихлорохин, является еще одним доказательством того, что Большие технологии намерены убивать свободу слова в Интернете, и является еще одним примером того, что они совершают вмешательство в выборы, чтобы задушить голоса республиканцев", - сказал Энди Сурабян, советник сына президента.

Тем не менее, Управление по контролю за продуктами и лекарствами рекомендовало не принимать гидроксихлорохин или хлорохин для лечения или профилактики COVID-19. В мае Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин для предотвращения заражения вирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter не будет блокировать аккаунты по запросу России.