Для работы и игр: Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad L340 15 Gaming

Этот ноутбук не справится с топовыми играми на максималках, но обратить внимание на него, все же, стоит.

К нам на обзор попал игровой ноутбук Lenovo IdeaPad L340 15 Gaming. Что он собой представляет - читай в нашем обзоре.

Технические характеристики

Процессор: Intel Core i5-9300H (2.40 Ггц)

Видеокарты: NVIDIA GeForce GTX 1050 (3 ГБ GDDR5), Intel UHD Graphics 630 (1 Гб)

Дисплей: 15.6”, Full HD (1920 x 1080), IPS

Накопители: SSD 120 ГБ и HDD 1 Тб (5400 об/м)

Память: 16 Гб

Батарея: 45 Вт, 3 ячейки

Порты: 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, HDMI 2.0, Ethernet LAN 10, 100, 1000 Мбит/с, аудио разъем 3,5 мм комбинированный.

Дополнительно: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, веб-камера HD, динамики 2x 1,5 Вт, Dolby Audio.

Размеры: 363 x 254,6 x 23,9 мм

Вес - 2,19 кг

Дизайн

Внутри упаковки, в которой находится Ideapad L340, нет ничего, кроме пены, руководства пользователя и адаптера питания на 135 Вт.

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Сам ноутбук выглядит стильно. Но он сделан полностью из пластика и глянцевая поверхность легко пачкается и царапается. Дизайн больше похож на Ideapad от этого же производителя.

Крышка довольно тугая и одной рукой ее открыть сложно. Только если придерживать коленями. Но, так как это игровой ноутбук, который вы вряд ли будете использовать не дома, это даже не недостаток. Также жесткий шарнир не даст крышке закрыться, когда вы в пылу баталий случайно толкнете ноутбук.

Обзор игрового ноутбука Lenovo IdeaPad L340 15 Gaming

На правой грани лэптопа находится только разъем кенсингтонского замка.

Обзор игрового ноутбука Lenovo IdeaPad L340 15 Gaming

Слева же разместили все разъемы — питания, подключения сетевого кабеля, HDMI, два USB, комбинированный miniJack и вход Type-C.

Обзор игрового ноутбука Lenovo IdeaPad L340 15 Gaming

Веб-камера традиционно находится над экраном, и ее можно закрыть, если вы боитесь, что за вами будут подглядывать.

Клавиатура на ноутбуке удобная, с двумя режимами подсветки. Но игровой ее назвать трудно. Она больше подходит под печать, клавиши большие и мягкие, островного типа.

Но на этом преимущества заканчиваются. Чтобы использовать тачпад для игр, нужно быть немного извращенцем.

Обзор игрового ноутбука Lenovo IdeaPad L340 15 Gaming

Если вы действительно решите играть — лучше воспользоваться отдельной клавиатурой и мышкой. Собственно, мы так и делали: подключали монитор и клавиатуру с мышкой. А если перевернуть ноутбук — можно еще дополнительно поставить охлаждение.

Обзор игрового ноутбука Lenovo IdeaPad L340 15 Gaming

Экран

Обзор игрового ноутбука Lenovo IdeaPad L340 15 Gaming

Lenovo Ideapad L340 Gaming имеет матрицу IPS с диагональю 15,6 дюймов, разрешением 1920х1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Цвета передаются хорошо, вот только углы обзора немного хромают. При сильном наклоне цвета искажаются и яркость теряется.

Lenovo Vantage

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Одним из больших плюсов ноутбука является его программное обеспечение. С коробки уже стоит Lenovo Vantage, который упрощает обслуживание лэптопа. Программа следит за обновлениями драйверов и самой Windows. Также она выводит в трей состояние батареи. И в самой программе можно переключаться между режимами — быстрой зарядкой и экономией заряда. Такая опция доступна лишь на ноутбуках Lenovo.

В Lenovo Vantage выводится оставшееся время до завершения гарантии на ноутбук, состояние памяти, свободного места на диске и актуальность всех обновлений. В программе также выставляются настройки звука, дисплея, веб-камеры и смена функций ввода на клавиатуре.

Ноутбук в работе

Lenovo Ideapad L340 Gaming позиционируется как игровой ноутбук, но будьте готовы, что некоторые современные игры запускаются только с высоким качеством графики, а не ультра. Например, это касается Assassin's Creed Odyssey. В игре заметно небольшое “мыло», потому придется поиграть с опциями, чтобы добиться хорошей картинки.

Остальные же популярные игры, типа GTA V или WOT, работают на ультра-настройках. Т.е., если вы приобретаете такой ноутбук для игр, определитесь, во что именно вы будете играть и какого качества картинка вам нужна.

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Но даже при полной нагрузке ноутбук не перегревался. Встроенные вентиляторы справляются отлично, отводя теплый воздух. Летом же стоит подумать об охлаждении, хотя если у вас стоит кондиционер, нагрев Lenovo Ideapad L340 Gaming не будет проблемой.

Обзор игрового ноутбука Lenovo IdeaPad L340 15 Gaming

SSD также не сильно грелся, как и HDD. За все время использования максимальная температура достигла 43 градусов.

Батарея

Батареи на 45 Вт хватает для работы на протяжение всего дня. Естественно, игровой режим «посадит» ноутбук намного быстрее — около 3 часов.

Выводы

Обзор игрового ноутбука Lenovo IdeaPad L340 15 Gaming

Слово Gaming в названии может ввести вас в заблуждение. Да, это игровой ноутбук, но среднего уровня, который подойдет обычным любителям время от времени поиграть в новинки не на максимуме. Ideapad L340 Gaming — «рабочая лошадка», которая и для офиса подойдет, и для домашних развлечений.

При выборе обратите внимание, что есть несколько вариантов ноутбука с разными типами накопителя, видеокарт, процессора и памяти.

Напомним, ранее к нам на обзор попал ноутбук Lenovo ThinkPad E490.