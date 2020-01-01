Google продлил карантин для сотрудников до лета 2021 года

Компания советует сотрудникам работать из дома.

Сотрудники Google могут продолжать работать из дома до июля 2021 года, что делает его первой крупной технологической компанией, которая расширила свое соглашение об удаленной работе на следующее лето в ответ на глобальную пандемию коронавируса.

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В электронном письме сотрудникам в понедельник утром генеральный директор Google Сундар Пичаи написал: "Чтобы дать сотрудникам возможность планировать заранее, мы расширяем нашу глобальную добровольную работу на домашнем варианте до 30 июня 2021 года для ролей, которые не должны быть в офисе".

Объявление расширяет предыдущую договоренность компании о том, что работники вернутся в офис к январю 2021 года.

Согласно The Wall Street Journal, который впервые сообщил о новостях, расширение затронет "почти всех" из 200 000 сотрудников материнской компании Alphabet, включая подрядчиков и штатных сотрудников, в штаб-квартире компании в Маунтин-Вью, штат Калифорния, и в крупных офисах в США, Великобритании, Индии, Бразилии других странах.

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"Я знаю, что это было нелегко", - писал Пичаи в служебной записке после того, как сообщил о готовящемся продлении карантина. "Я надеюсь, что это обеспечит гибкость, необходимую вам, чтобы сбалансировать работу с заботой о себе и своих близких в течение следующих 12 месяцев".

Google был одной из первых крупных компаний, которые рекомендовали сотрудникам работать в домашних условиях в начале марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Ранее компания заявляла, что работникам с особыми потребностями, например, заботящимся о членах семьи, будет предоставлено больше времени для возвращения после открытия офисов.

Между тем, в начале мая Twitter опубликовал письма, в которых объявил, что сотрудники могут работать из дома "вечно", если захотят, даже после того, как угроза пандемии стихнет. Вскоре после этого Facebook объявил, что их сотрудники могут запросить постоянное соглашение об удаленной работе, и, по оценкам генерального директора Марка Цукерберга, половина организации продолжит удаленную работу в течение следующих пяти-десяти лет.

Другие крупные технологические компании, в том числе Amazon и Apple, попросили рабочих вернуться в январе 2021 года. Но Патель говорит, что он "абсолютно" уверен, что некоторые более крупные технологические компании также перенесут свои даты возвращения на работу в 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.