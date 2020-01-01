Устроили бассейн в погребе: Эксперименты

В таком бассейне можно плавать даже зимой.

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Блогеры из Креосан решили сделать бассейн в старом погребе. Сначала они очистили его от грибка, после провели освещение, а затем оббили подвал пленкой.

Воду в бассейн заливали почти шесть часов, а результат даже превзошел их ожидания.

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Напомним, ранее блогеры сделали бассейн из огромного шара.