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Устроили бассейн в погребе: Эксперименты

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В таком бассейне можно плавать даже зимой.

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Блогеры из Креосан решили сделать бассейн в старом погребе. Сначала они очистили его от грибка, после провели освещение, а затем оббили подвал пленкой. 

Воду в бассейн заливали почти шесть часов, а результат даже превзошел их ожидания.

Напомним, ранее блогеры сделали бассейн из огромного шара.

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Теги: видео, эксперименты
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