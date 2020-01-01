Тренды YouTube: Гитарист притворяется новичком и Мифы, в которые мы верим
Мифы, в которые мы верим #10 [Дикая природа]
Читай также: Тренды YouTube: Мифы, в которые мы верим и Miyagi & Andy Panda - Minor
Если вы пытаетесь выжить в диких условиях, лучше не есть сырую рыбу, а приготовить. Даже если Беарл Гриллс утверждает, что ничего с вами не случится. Это касается и сырого мяса. Да и сам Беар Гриллс не совсем выживальщик.
В какие еще мифы мы верим и как на самом деле себя нужно вести, если вы пытаетесь выжить в лесу?
ГИТАРИСТ притворяется НОВИЧКОМ на ОНЛАЙН УРОКАХ ГИТАРЫ
Читай также: Тренды YouTube: Выпускной (пародия) и Ramil' — Сияй
В этом видео блогер и профессиональный гитарист AkStar притворяется новичком, а потом как выдаст класс. В ролике собраны реакции преподавателей.
Также в видео самого гитариста попытались разыграть.
Напомним, днем ранее в тренды попали 6 лайфхаков и MOZGI - Chica Bamboni.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил