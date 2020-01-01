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Тренды YouTube: Гитарист притворяется новичком и Мифы, в которые мы верим

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В тренде - познавательное видео и пранк.

Мифы, в которые мы верим #10 [Дикая природа]

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Если вы пытаетесь выжить в диких условиях, лучше не есть сырую рыбу, а приготовить. Даже если Беарл Гриллс утверждает, что ничего с вами не случится. Это касается и сырого мяса. Да и сам Беар Гриллс не совсем выживальщик.

В какие еще мифы мы верим и как на самом деле себя нужно вести, если вы пытаетесь выжить в лесу?

ГИТАРИСТ притворяется НОВИЧКОМ на ОНЛАЙН УРОКАХ ГИТАРЫ

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В этом видео блогер и профессиональный гитарист AkStar притворяется новичком, а потом как выдаст класс. В ролике собраны реакции преподавателей. 

Также в видео самого гитариста попытались разыграть. 

Напомним, днем ранее в тренды попали 6 лайфхаков и MOZGI - Chica Bamboni.

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Теги: видео, тренды YouTube
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