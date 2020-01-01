Пользователи Android оказались очень преданными брендам

Android-юзеры очень лояльны.

Две основные мобильные операционные системы, представленные сегодня на рынке, обеспечивают уникальное взаимодействие с пользователем. iOS всегда была строже, но возможность писать приложения в собственном коде помогает повысить производительность. Пользователи Android могут сразу настроить практически все, а если у вас есть root-доступ, вы можете использовать более глубокие моды. Эти различия не единственная причина, которая разделяет два сообщества. В новом отчете утверждается, что клиенты Android имеют более высокую лояльность к бренду, чем пользователи iOS.

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Уже есть десятки сравнений между людьми, которые используют iOS, и людьми, которые любят Android. Некоторые утверждают, что устройства iOS покупаются более состоятельным сообществом, в то время как экономные люди выбирают Android.

Подобные исследования никогда не дают полной истории, потому что практически невозможно получить данные такого рода от всех. Но это дает нам некоторое представление об определенных тенденциях, которые происходят в этих двух сообществах. В новом отчете Партнерства по исследованию потребительской разведки (CIRP) собраны некоторые данные, которые показывают, что поклонники Android, как правило, более лояльны к конкретным брендам. Разница здесь невелика: лояльность к марке Android составляет 91%, а лояльность к iOS - 86%.

В прошлом клиенты iOS были более лояльными. Однако, когда Android может достичь равенства в удобстве использования приложений, музыки, видео и даже общего дизайна, эта тенденция начинает меняться. Аналогичным образом, поскольку в мире слишком много пользователей Android, данные показывают, что больше пользователей Android переключаются на iOS, чем клиенты iOS на Android. В настоящее время это просто потому, что Android занимает 88% мирового рынка смартфонов.