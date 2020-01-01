Как защититься от радиации: Эксперименты

От радиации можно уберечься.

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В этом видео блогеры из Химия – Просто расскажут основные принципы защиты от разных видов ионизирующего излучения.

Основные принципы защиты - это время и расстояние. И от этого зависит, как нужно вести себя при радиации.

Со временем вроде все понятно: чем быстрее происходит распад, тем меньше мы получим облучение. А что с расстоянием?

Напомним, ранее блогеры показали, что реально спасает от радиации.