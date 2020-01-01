Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как защититься от радиации: Эксперименты

Комментариев: 0
От радиации можно уберечься.

Читай также: Что такое атмосферное давление: Эксперименты

В этом видео блогеры из Химия – Просто расскажут основные принципы защиты от разных видов ионизирующего излучения.

Основные принципы защиты - это время и расстояние. И от этого зависит, как нужно вести себя при радиации. 

Со временем вроде все понятно: чем быстрее происходит распад, тем меньше мы получим облучение. А что с расстоянием?

Напомним, ранее блогеры показали, что реально спасает от радиации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь