Китайцы создали смартфон с необычным расположение датчика отпечатков

Его поместили ближе к камере.

С момента своего создания сканер отпечатков пальцев занимал несколько позиций на смартфонах. В прежние времена мы видели кнопки Home, похожие на сканеры отпечатков пальцев, которые использовались до смерти дизайна с физическими кнопками. Затем компании перешли на заднее размещение, и это по-прежнему является одним из наиболее часто используемых мест размещения. Конечно, и это меняется из-за появления сканера отпечатков пальцев на дисплее. Более того, некоторые компании считают, что боковой сканер отпечатков пальцев идеален. Между тем, у китайской компании DOOV появилось новое место для сканера отпечатков пальцев.

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Смартфон DOOV имеет номер модели 200200519, и, согласно изображениям, указанным в его списке TENAA, в телефоне будет установлен сканер отпечатков пальцев, расположенный рядом с задними камерами. Эти камеры расположены на острове квадратного сечения, что соответствует уровню 2020 года. Камеры размещены на левой стороне смартфона аналогично устройству Samsung Galaxy S20 Ultra. Наряду с тройными задними камерами у нас есть биометрический сканер.

Внешний вид устройства TENAA

Положение необычно и может быть не очень дружелюбным для пользователей с маленькими руками, так как вам нужно немного растянуть ладонь, чтобы добраться до сканера. У других пользователей с большими руками, возможно, нет большой проблемы, чтобы достигнуть выключателя камеры. Телефон довольно длинный, размером 179 х 87,3 х 9,6 мм и имеет огромный 7,12-дюймовый дисплей.

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Аппарат имеет разрешение 1080 x 2244 и выемку для селфи-камеры. Он может похвастаться неназванным чипсетом Octa-Core с частотой 2,3 ГГц и в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он также поддерживает карты памяти для дальнейшего расширения памяти.

Телефон имеет тройную камеру, как упомянуто выше. Тем не менее, TENAA упоминает только два 16MP + 2MP или 21MP + 2MP, мы не уверены, почему китайское агентство перечисляет два основных датчика. Это также говорит о том, что общее количество камер - три, считая также селфи-камеру. Еще одним спорным моментом является то, что телефон поставляется с Android 7.1.1 Nougat. Это недопустимо при запуске смартфона в 2020 году.

И последнее, но не менее важное: в телефоне установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч, что должно быть неплохо в зависимости от чипсета.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы выпустили первый в мире смартфон с 1 Тб внутренней памяти.