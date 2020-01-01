Мобильное устройство заменит собак-поводырей

Небольшой девайс позволит слепым ориентироваться в пространстве.

Собаки-поводыри играют важную роль в качестве средства передвижения для слабовидящих, но они не являются идеальным решением для всех. Такие вещи, как стоимость, меньшие жилые помещения или даже аллергия, могут означать, что они не подходят для многих, но технология, разрабатываемая в Университете Лафборо, предлагает другую возможность. Функции собаки-поводыря исполнит роботизированное устройство, которое вы можете использовать. держи в руке.

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Устройство называется Theia и было задумано студентом промышленного дизайна Энтони Каму, который черпал вдохновение в игровых консолях виртуальной реальности и автономных транспортных средствах. Технология в настоящее время находится в форме прототипа, с некоторыми недостатками, которые нужно сгладить. Но основная предпосылка заключается в том, что Theia действует как робот-собака-поводырь, помогая слабовидящим пользователям перемещаться к месту назначения.

Ключом к этому является то, что известно как гироскоп управления моментом, который часто используется как часть систем управления ориентацией космического корабля, в том числе используемых на Международной космической станции. Это позволяет Theia обеспечивать обратную связь по силе в зависимости от того, куда он направляется, и перемещать руку пользователя, чтобы вести его в нужном направлении, во многом как собака-поводырь.

Прототип устройства newatlas.com

Theia найдет способ обойти систему лидаров и камер, которая позволит ей создать трехмерное изображение окружающей среды, очень похожее на автомобиль с автоматическим управлением. Пользователи могут вводить пункт назначения с помощью голосовых команд, и встроенные процессоры определят оптимальный путь, даже учитывая фактические данные о пешеходном и автомобильном трафике, а также о погоде.

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Еще предстоит проделать определенную работу, прежде чем устройство предложит такую ​​функциональность, а текущий прототип подвержен эпизодам чрезмерных вибраций. Но Каму надеется, что с дальнейшим развитием он сможет преодолеть эти проблемы и даже позволить Theia решать более сложные задачи, такие как лифты, лестницы и пешеходные переходы.

"Цель многих незрячих людей - быть независимыми и вести нормальную жизнь, но, к сожалению, многие чувствуют себя исключенными из ситуаций и действий, которые многие люди принимают как должное, таких как общение, покупки или поход в рестораны", - говорит Каму. "Такие ограничения обычно формируются из-за страха и беспокойства, связанных с частичным пониманием окружения. Theia обладает способностью расширять зоны комфорта и возможности слепого, и позволять меньше думать о ходьбе и больше думать о том, что их ждет в конце маршрута".

Напомним, ранее сообщалось, что Google создала навигаторы для слепых.