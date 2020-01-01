Лежачий полицейский из неньютоновской жидкости: Эксперименты

При маленькой скорости такую преграду можно проехать без проблем.

Неньютоновская жидкость - это смесь, у которой вязкость зависит от градиента скорости. Обычно такие жидкости сильно неоднородны и состоят из крупных молекул, образующих сложные пространственные структуры.

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Простейшим наглядным бытовым примером может являться смесь крахмала с небольшим количеством воды. Чем быстрее происходит внешнее воздействие на взвешенные в жидкости макромолекулы связующего вещества, тем выше вязкость жидкости.

Блогеры из GopherVid решили создать лежачего полицейского из такой жидкости. Что у них получилось - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры проверяли, в какой жидкости плесень прорастает быстрее.