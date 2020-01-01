Устройства Garmin атаковали хакеры

От атаки пострадало даже производство.

Компания SmartWatch и производитель носимых устройств Garmin 23 июля остановили несколько своих сервисов, чтобы противостоять атаке вымогателей, которая зашифровала внутреннюю сеть и некоторые производственные системы.

В настоящее время компания планирует многодневную остановку на обслуживание, чтобы справиться с последствиями атаки, включая закрытие официального сайта, службы синхронизации пользовательских данных Garmin Connect, служб спутниковых баз данных Garmin и даже некоторых производственных линий в Азии.

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В сообщениях, размещенных на его веб-сайте и в Твиттере, Garmin сказал, что такое же отключение также повлияло на его колл-центры, в результате чего компания оказалась не в состоянии отвечать на звонки, электронные письма и онлайн-чаты, отправленные пользователями.

Инцидент не остался незамеченным и вызвал множество вопросов у клиентов компании, большинство из которых используют сервис Garmin Connect для синхронизации данных о пробежках и поездках на велосипедах.

Но в дополнение к потребительским устройствам, flyGarmin также не работает. Это веб-сервис Garmin, который поддерживает линейку авиационного навигационного оборудования.

Пилоты сообщили, что им не удалось загрузить версию авиационной базы данных Garmin в их навигационные системы самолета. Пилоты должны запускать обновленную версию этой базы данных на своих навигационных устройствах в соответствии с требованиями FAA. Кроме того, приложение Garmin Pilot, которое они используют для планирования полетов, также закрылось, что вызвало дополнительные проблемы.

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Представитель Garmin отказался подтвердить, что отключение было вызвано атакой с помощью вымогателей, сославшись на продолжающееся расследование. Однако с тех пор, как инцидент произошел, несколько сотрудников Garmin в соцсетях поделились подробностями об этой атаке, и все они назвали это вымогательской атакой.

Некоторые сотрудники Garmin связывают этот инцидент с новым вирусом вымогателей, который появился в начале этого года и называется WastedLocker. Тем не менее, инцидент, похоже, гораздо масштабнее и разрушительнее, чем указывал Garmin в своем первоначальном заявлении.

iThome, тайваньская новость о технологиях, посвященная темам ИТ и интеллектуальным устройствам, поделилась внутренней запиской о том, что ИТ-персонал Garmin отправил ее тайваньским фабрикам, объявив о двухдневном режиме обслуживания, запланированном на пятницу и субботу, 24 июля и 25 июля.

В то время как в меморандуме не упоминали атаку вымогателей, источники сообщили тайваньскому новостному сайту, что инцидент был вызван “вирусом“.

Пока Garmin не удалось восстановить свои услуги, пользователи теперь переходили на сайты социальных сетей, чтобы делиться друг с другом советами о том, как сохранять информацию о беге и велосипеде в партнерских службах Garmin, таких как Strava, чтобы избежать потери информации о тренировках.

Напомним, ранее сообщалось, что Garmin отзывает 1,25 млн GPS-приемников из-за взрывоопасной батареи.