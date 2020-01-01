Технопрогноз на 2021: Быстрый заряд и батарея на 5000 мАч станут нормой

Даже бюджетные смартфоны будут иметь такие технологии.

В этом месяце мы видели несколько компаний, выпускающих смартфоны, официально запускающих свою технологию сверхбыстрой зарядки. В то время как мы ожидаем, что некоторые флагманские смартфоны, работающие по той же технологии, будут запущены в этом году, технология, похоже, готова выйти в мейнстрим.

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Согласно информации, полученной от китайского типстера, уже в первом квартале 20201 года аккумуляторы емкостью 5000 мАч и технология быстрой зарядки + 100 Вт + станут нормой для смартфонов.

В прошлом году Xiaomi и Vivo продемонстрировали свою технологию быстрой зарядки мощностью 120 Вт, но в то время она не была готова к коммерческому использованию. Однако в начале этого месяца суббренд Vivo iQOO анонсировал технологию сверхбыстрой зарядки 120 Вт.

Вскоре после этого OPPO и Realme также объявили о 125 Вт флэш-зарядке и 125 Вт UltraDart быстрой зарядке, соответственно. Смартфоны всех трех марок с этим новым решением для зарядки могут появиться в ближайшие недели или месяцы.

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Ожидается, что технология будет ограничена для пары устройств от каждого бренда в этом году. Но, учитывая быстрое развитие технологии быстрой зарядки и отсутствие такой функции, для многих клиентов это является решающим фактором, и сейчас настало время, чтобы решение стало популярным.

Благодаря решениям с более быстрой зарядкой производители смартфонов могут включать аккумулятор большей емкости, поскольку время зарядки будет в пределах или ниже текущего времени. Таким образом, мы могли видеть все больше и больше смартфонов с аккумулятором около 5000 мАч.

Тем не менее, проблемой, вызывающей сверхбыструю зарядку, является ухудшение качества батареи. Еще неизвестно, как технология сверхбыстрой зарядки влияет на срок службы батареи в реальных условиях. Но для этого компаниям необходимо сначала запустить смартфоны, оснащенные новой технологией быстрой зарядки.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2030 году роботы лишат работы 20 млн людей.