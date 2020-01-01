Лодочный мотор из газонокосилки своими руками: Эксперименты
Газонокосилка превращается в мотор для лодки.
Блогер из Огненное ТВ попробует покататься на газонокосилке.
Читай также: Защищенный телефон против 50 тысяч спичек: Эксперимент
Лодочный мотор из газонокосилки своими руками сделать достаточно легко, почти все запчасти продаются в строительных магазинах, а шестерни для редуктора может напечатать 3d-принтер.
Получается отличный лайфхак: газонокосилкой можно будет косить траву, а заменив насадку и переставив рукоятку на другую трубку, мы получаем лодочный мотор.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать электровелосипед из стиральной машинки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил