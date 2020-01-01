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Лодочный мотор из газонокосилки своими руками: Эксперименты

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Газонокосилка превращается в мотор для лодки.

Блогер из Огненное ТВ попробует покататься на газонокосилке.

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Лодочный мотор из газонокосилки своими руками сделать достаточно легко, почти все запчасти продаются в строительных магазинах, а шестерни для редуктора может напечатать 3d-принтер.

Получается отличный лайфхак: газонокосилкой можно будет косить траву, а заменив насадку и переставив рукоятку на другую трубку, мы получаем лодочный мотор.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать электровелосипед из стиральной машинки.

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Теги: видео, эксперименты
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