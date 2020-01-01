Lenovo показала игровой смартфон Legion Phone Duel

Быстрая зарядка, мощный процессор и большой экраг.

Категория игровых смартфонов пополнилась Lenovo Legion Phone Duel. Устройство является практически первым телефоном в мире с процессором Snapdragon 865 Plus, и это будет вызов ASUS ROG Phone 3.

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Lenovo расширила серию игровых гаджетов Legion новым смартфоном. Название наклеено на задней панели устройства, а знакомый логотип "Y", на котором размещен многоцветный светодиод, также можно увидеть на задней панели. Legion Phone Duel доступен в двух цветовых вариантах - черном и синем.

По своим характеристикам Legion Phone Duel довольно впечатляет. Он имеет 6,59-дюймовый дисплей FHD + AMOLED с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. В то время как Lenovo выбрала полноэкранный дизайн (без прорезей или дырок), в телефоне по-прежнему есть панели сверху и снизу. Устройство также может похвастаться фронтальными стереодинамиками.

Смартфон заряжен процессором Snapdragon 865 Plus с тактовой частотой 3,1 ГГц в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ памяти. Устройство набрало колоссальные 648871 баллов на AnTuTu.

Legion Phone Duel gizmochina.com

На задней панели устройства расположены две камеры - 64MP f / 1.89 и сверхширокая на 16MP. И они расположены в необычном положении - посередине. Выездная 20-мегапиксельная селфи-камера с разрешением f / 2.2 также находится посередине устройства.

Legion Phone Duel gizmochina.com

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Lenovo заявляет, что положение селфи-камеры позволяет пользователю вести прямую трансляцию, играя. Функция программного обеспечения позволит вам встроить вид с камеры в потоковую передачу.

Внутри этого игрового монстра батарея на 5000 мАч, и, как вы можете видеть на изображении выше, на самом деле у Legion Phone Dual аккумуляторы разделены на две, каждая емкостью 2500 мАч.

Legion Phone Duel gizmochina.com

Он поддерживает быструю зарядку 90 Вт Turbo Power, что позволяет заряжать устройство до 50% за 10 минут или до 100% всего за 30 минут. Все, что вам нужно сделать, это подключить зарядное устройство к обоим портам USB-C на устройстве. Да, зарядное устройство имеет два USB-порта, поэтому вам не нужно два отдельных зарядных устройства.

Legion Phone Duel gizmochina.com

Другими особенностями игрового смартфона являются NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, поддержка двух SIM-карт, жидкостное охлаждение и сканер отпечатков пальцев на дисплее. Он также имеет два линейных двигателя с осью X, триггерные кнопки и может быть подключен к внешнему дисплею. Он работает под управлением Android 10 из коробки с ZUI 12 или Legion OS.

Lenovo Legion Phone Duel доступен в четырех конфигурациях. Ниже приведены варианты и их соответствующие ценники:

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ = ~ $ 500)

12 ГБ ОЗУ + 128 ГБ = ~ $ 557

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ = ~ $ 600

16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ = ~ $ 857

Телефон также будет анонсирован в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, но не будет продаваться в США.

Напомним, ранее сообщалось, что самым быстрым смартфоном в мире стал телефон Lenovo.