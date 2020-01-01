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Lenovo показала игровой смартфон Legion Phone Duel

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Быстрая зарядка, мощный процессор и большой экраг.
Legion Phone Duel
Legion Phone Duel
gizmochina.com

Категория игровых смартфонов пополнилась Lenovo Legion Phone Duel. Устройство является практически первым телефоном в мире с процессором Snapdragon 865 Plus, и это будет вызов ASUS ROG Phone 3.

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Lenovo расширила серию игровых гаджетов Legion новым смартфоном. Название наклеено на задней панели устройства, а знакомый логотип "Y", на котором размещен многоцветный светодиод, также можно увидеть на задней панели. Legion Phone Duel доступен в двух цветовых вариантах - черном и синем.

По своим характеристикам Legion Phone Duel довольно впечатляет. Он имеет 6,59-дюймовый дисплей FHD + AMOLED с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. В то время как Lenovo выбрала полноэкранный дизайн (без прорезей или дырок), в телефоне по-прежнему есть панели сверху и снизу. Устройство также может похвастаться фронтальными стереодинамиками.

Смартфон заряжен процессором Snapdragon 865 Plus с тактовой частотой 3,1 ГГц в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ памяти. Устройство набрало колоссальные 648871 баллов на AnTuTu.

Legion Phone Duel
Legion Phone Duel
gizmochina.com

На задней панели устройства расположены две камеры - 64MP f / 1.89 и сверхширокая на 16MP. И они расположены в необычном положении - посередине. Выездная 20-мегапиксельная селфи-камера с разрешением f / 2.2 также находится  посередине устройства.

Legion Phone Duel
Legion Phone Duel
gizmochina.com

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Lenovo заявляет, что положение селфи-камеры позволяет пользователю вести прямую трансляцию, играя. Функция программного обеспечения позволит вам встроить вид с камеры в потоковую передачу.

Внутри этого игрового монстра батарея на 5000 мАч, и, как вы можете видеть на изображении выше, на самом деле у Legion Phone Dual аккумуляторы разделены на две, каждая емкостью 2500 мАч.

Legion Phone Duel
Legion Phone Duel
gizmochina.com

Он поддерживает быструю зарядку 90 Вт Turbo Power, что позволяет заряжать устройство до 50% за 10 минут или до 100% всего за 30 минут. Все, что вам нужно сделать, это подключить зарядное устройство к обоим портам USB-C на устройстве. Да, зарядное устройство имеет два USB-порта, поэтому вам не нужно два отдельных зарядных устройства.

Legion Phone Duel
Legion Phone Duel
gizmochina.com

Другими особенностями игрового смартфона являются NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, поддержка двух SIM-карт, жидкостное охлаждение и сканер отпечатков пальцев на дисплее. Он также имеет два линейных двигателя с осью X, триггерные кнопки и может быть подключен к внешнему дисплею. Он работает под управлением Android 10 из коробки с ZUI 12 или Legion OS.

Lenovo Legion Phone Duel доступен в четырех конфигурациях. Ниже приведены варианты и их соответствующие ценники:

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ = ~ $ 500)

12 ГБ ОЗУ + 128 ГБ = ~ $ 557

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ = ~ $ 600

16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ = ~ $ 857

Телефон также будет анонсирован в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, но не будет продаваться в США.

Напомним, ранее сообщалось, что самым быстрым смартфоном в мире стал телефон Lenovo.

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Теги: Legion Phone Duel, Lenovo, смартфон
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