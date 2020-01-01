Китай запустил первую миссию на Марс

Первая полностью китайская миссия на Марс находится на пути к Красной планете.

Утром 23 июля в 07:41 по Киевк была запущена миссия Тяньвэнь-1 на ракете Long March 5 со спутникового стартового центра Wenchang на острове Хайнань.

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Тяньвэнь-1 состоит из орбитального аппарата и дуэта “Лендер-Ровер“, комбинации корабля, который никогда прежде не запускался вместе на Красную планету. Амбиции Тяньвэнь-1 особенно поразительны, учитывая, что это первый запуск Китая по полномасштабной миссии на Марс. (Ранее был запущен орбитальный аппарат к Красной планете под названием Yinghuo-1 в ноябре 2011 года, но космический корабль совершил взлет с российской миссией “Фобос-Грунт“. И этот запуск не удался, в результате чего зонды оказались в ловушке на орбите Земли.)

“Тяньвэнь-1 собирается выйти на орбиту, сесть и выпустить ровер с первой попытки и координировать наблюдения с орбитальным аппаратом“, - написали члены команды в недавней статье “Астрономия природы“ с изложением основных целей миссии. “Ни одна планетарная миссия никогда не выполнялась таким образом. Если она будет успешной, это будет значительным техническим прорывом“.

Если все пойдет по плану, Тяньвэнь-1 прибудет на Красную планету в феврале 2021 года. Пара посадочных аппаратов и марсоходов сядет на марсианской поверхности два-три месяца спустя где-нибудь в Утопии Планития, большой равнине в северном полушарии планеты.

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В этом случае марсоход на солнечной энергии проведет около 90 марсианских дней, детально изучая окрестности. Это будет сделано с шестью различными научными инструментами, такими как Многоспектральная камера, Камера местности, Радар для исследования недр Марс-Ровер, Детектор состава поверхности Марса, Детектор магнитного поля Марса и метеорологический монитор Марса.

Орбитальный аппарат в конечном итоге перейдет на полярную эллиптическую орбиту. Космический аппарат будет передавать информацию домой с ровера и собирать собственные научные данные, используя семь научных приборов: две камеры, радар для исследования недр с орбиты Марса, спектрометр для минералогии Марса, магнитометр для Марса, анализатор ионов и нейтральных частиц Марса и анализатор энергетических частиц Марса ,

Судно, очевидно, не будет заниматься какой-либо предметной научной работой, служа системой доставки для ровера. Кстати, этот колесный исследователи весит 240 килограммов, что делает его вдвое тяжелее китайской линейки Yutu, исследующих Луну.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай испытал систему связи в дальнем космосе.