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Пиратская пушка из дерева и веревок: Эксперименты

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Пушка получилась как настоящая.

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Блогеры из TimOn ChaveS решили сделать пушку, как у пиратов. Но сделали ее не из металла, а из дерева и веревок. 

Для этого они выточили две половинки ствола, выточив их электролобзиком. Затем проделали канал для ядра, а потом закрепили обе половинки веревками. Саму пушку покрасили, чтобы она выглядела как настоящая. А в конце даже проверили ее в деле.

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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Теги: видео, эксперименты
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